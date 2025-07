Alfonso Álvarez (Cellnex): "Habrá más fusiones como la de Orange y MásMóvil. Nos viene mejor que haya menos operadores pero más fuertes"

¿Qué retos tienen por delante para los próximos años?

Tenemos desafíos en todas las líneas de negocio. En la parte de towering, la consolidación de mercado en España. Si hay fusión de operadores, lo lógico sería que también se acabasen fusionando las redes técnicas. Eso es algo que me gustaría que apareciese en el horizonte pronto. También estamos desplegando 5G a marchas forzadas para cumplir con los compromisos, sobre todo en el ámbito rural, que ha recibido subvención de fondos europeos para hacerlo. Y además está el reto del crecimiento 5G en interiores.

¿Habrá crecimiento inorgánico este año? ¿Comprarán?

Este año no lo veo. No cambiaremos el foco a corto plazo del nuevo capítulo en el que hemos entrado: aumentar la rentabilidad y los negocios principales. ¿Ocurrirán cosas? Sí. ¿En este próximo año? Probablemente no.

¿En qué estado está el ERE planteado para el periodo 2025-2027?

Hemos tenido diversos expedientes de regulación de empleo (ere) en estos años porque hemos ido adaptando nuestra capacidad operativa al avance de la tecnología. Adaptamos la plantilla a las nuevas realidades. Todos los expedientes se han cerrado negociados y con acuerdos con los trabajadores. Cada seis meses, hasta 2027, se irá marchando gente.