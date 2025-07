Heligràfics muestra lo que el humo no deja ver

Identificar una matrícula de un coche a 2.500 metros de altura o localizar a una persona por su huella térmica en la selva no solo lo vemos en las películas. Para las administraciones y las grandes compañías que quieren vigilar catástrofes y su patrimonio, Heligràfics Fotogrametría se ha convertido en una suministradora confiable. La empresa alcoyana es la adjudicataria del contrato estatal del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para el Servicio de Coordinación de Medios Aéreos y Análisis y Monitorización de Incendios Forestales para los próximos cuatro años. Este contrato llega después de una trayectoria de 20 años y en pleno proceso de expansión por Sudamérica, con Chile como base de operaciones.

Heligràfics, que comenzó haciendo fotos aéreas, nació a partir de una idea de su fundador, Antonio Nácher, entonces ingeniero de Obras Públicas, que tuvo como profesor a Vicent Baeza, hasta hace unos años jefe de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante. "Básicamente, era una especie de Google Earth, solo que este aún no existía", bromea. Con el tiempo, y mucha inversión y tecnología militar de por medio, ha configurado un equipo de más de 150 personas que han sabido traducir desarrollos y datos en un servicio. "Nuestro cliente es el bombero, el médico o alguien que necesita tomar una decisión lo más fundada posible en el menor tiempo posible", comenta.

El valor diferencial de esta firma es la alta resolución de las imágenes que es capaz de transmitir en tiempo real y, sobre todo, las valiosas capas de datos que acompañan a cada fotograma. "No solo se envía una secuencia en streaming, sino que también las fotos que se sirven de manera continua permiten hacer una fusión y superficiar. La visión por encima de la columna de humo nos la da la termodinámica, pero la clave es que se cuenta con una gemela digital, es decir, la persona cuenta con una realidad aumentada donde puede activar la capa de información que necesite. Pueden ser carreteras, lugares donde recoger agua o los propios brigadistas que llevan geolocalizador", expone.

Del volcán a la dana

A partir de ahí, entran en juego desde la inteligencia artificial hasta los conocimientos para calibrar la cámara. En este caso, la horquilla es la que marca que se pueda localizar a una persona en la selva o la intensidad de la lava del volcán de La Palma. "Estuvimos allí trabajando y sobrevolando para facilitar información. Tenemos cuatro bases en España", detalla. Además, explica con tristeza haber sobrevolado la provincia de Valencia tras la dana del 29 de octubre y el delta del Ebro tras las inundaciones de 2019.

Sin embargo, respecto a otras compañías, es la capacidad de transmitir esa información en tiempo real la que marca la diferencia. "Heligràfics asume el equipamiento, que se hace por tres vías: torres, satélites y puestos de mando avanzamos que son furgonetas, a las que nosotros equipamos". El dispositivo es de riesgo, pues toda la tecnología tiene un gran coste y un enemigo: la obsolescencia.

Con un volumen de negocio superior a los 12 millones anuales, Nácher revela que cada año destinan el 15% de la facturación a equipamiento. "Somos unos grandes compradores de cacharros", comenta, mientras muestra la cámara y los accesorios que llevan dentro de una de las avionetas del Gobierno. "Como máximo se puede colgar del ala un peso de 30 kilos que se alimente con menos de 12 voltios y que consuma menos de 35 amperios", detalla. El ejemplo demuestra que, junto a la capacidad tecnológica, están las exigencias técnicas.

También están las reales, las que marcan los incendios de sexta generación. "La voracidad es tremenda. Nos obliga a permanecer más tiempo sobrevolando la zona y nos exige un mayor nivel de calibración, porque el aumento de temperaturas", afirma. La empresa ya ha mantenido reuniones en otros países, como Alemania y Francia, para ver cómo atacar este tipo de fuegos, pues la experiencia española se valora mucho: "Nosotros nos encontramos en el trabajo con la tercera generación que se enfrenta a los incendios forestales. En Francia o Brasil están aún en la primera".

Para definir la compañía, su CEO utiliza el concepto de antifrágiles, que es el título de un libro del conocido economista libanés Nicolás Nassim Talen, autor de El cisne negro. "Es cualquiera cosa que después de recibir un golpe no solo se levanta, sino que sale más fuerte", resume. En este sentido, para Nácher la pandemia fue uno de esos hitos en la historia de la empresa: "Nos declararon actividad esencial y pudimos seguir trabajando, porque teníamos al equipo y a la gente". Él se quedó atrapado 45 días en Chile, pero considera que los ajustes se realizaron con cierta normalidad.

En este país, trabaja tanto para la Corporación Nacional Forestal (CONAF) como para Arauco, el segundo mayor fabricante de pulpa de papel. "Nuestro futuro está allí. Aquí no hay empresas que cuiden su patrimonio", indica. La mercantil opera en Chile desde 2017 y esta relación la ha llevado a Uruguay, Argentina y Brasil. Ahora negocia su entrada en el país brasileño.

En este caso concreto, su tecnología ha servido para que la empresa papelera pudiera poner freno a un auténtico agujero económico. "Tenían cuantificados que el robo de madera suponía 50 millones al año. Hablamos de una extensión de más de 600 kilómetros de largo y es muy difícil vigilarlas. Gracias a nuestro trabajo, que se basó en proporcionar los datos a la fiscalía, han encausado a más de 160 personas y se han reducido los robos el 95%".

Esa misma vigilancia, de forma preventiva, realiza en España para Endesa y a título informativo para el Instituto Nacional Geográfico, es decir, para el catastro y las conocidas como revisiones cazapiscinas. En el caso de la energética, las imágenes captadas en los vuelos sirven para vigilar el estado de la red.

Social y medioambiental

El servicio para las madereras abre la vía a la defensa, un sector para el que Europa busca candidatos. No obstante, Nácher se muestra rotundo: "Nuestra vocación es social y medioambiental. Yo sé para qué sirve lo que estoy haciendo, me dijo un trabajador, y no creo que eso vaya a cambiar", subraya.

Alrededor del 40% de la plantilla es personal nacional, aunque su fundador asegura que pesca mucho talento en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. El dato definitivo es que el 35% del personal teletrabaja. En cualquier caso, reivindica la poca rotación y el arraigo de una empresa que se supo emancipar en 2014 de su condición de subcontrata y que empezó a pujar en solitario por contratos. Esa decisión se tradujo en la necesidad de garantizar una mayor solvencia y, para ello, el ingeniero buscó apoyos dentro del empresariado alicantino. Hoy el capital no está participado por fondos de inversión.