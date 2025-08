Gonzalo Bernardos, a favor de la reducción de jornada: “Hay que dejar de competir por bajos costes laboral y apostar por la calidad”

En medio del intenso debate social y político sobre la reducción de la jornada laboral en España, una propuesta que genera tanto fervorosos apoyos como profundos recelos, la voz del economista Gonzalo Bernardos emerge con una perspectiva que trasciende la simple contabilidad de horas. Su análisis no se limita a defender la medida como un avance en los derechos de los trabajadores, sino que la enmarca en una crítica mucho más profunda y necesaria al modelo económico del país.

Para Bernardos, la cuestión no es si las empresas pueden permitirse que sus empleados trabajen menos, sino si España puede permitirse seguir compitiendo en el mercado global con una estrategia obsoleta y precaria. Su tesis es contundente y clara: hay que dejar de competir por bajos costes laborales y apostar por la calidad.

Esta afirmación representa un cambio de paradigma fundamental. Durante décadas, una parte significativa del tejido empresarial español ha basado su competitividad en mantener los salarios controlados para poder ofrecer precios más bajos. Bernardos argumenta que este modelo, aunque pudo tener sentido en otro contexto histórico, hoy es una trampa que perpetúa la precariedad, limita la innovación y condena al país a un rol secundario en la economía mundial. La reducción de la jornada a 37,5 horas sin merma salarial se convierte, desde esta óptica, no en una amenaza, sino en un catalizador para forzar la transformación productiva que España necesita con urgencia.

La productividad: la deuda pendiente con los trabajadores

Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos por Gonzalo Bernardos para calificar la reducción de jornada como un “gran acierto” se apoya en datos históricos y económicos irrefutables. El economista recuerda que la jornada laboral de 40 horas semanales se estableció en 1983. Desde entonces, la productividad en España ha experimentado un crecimiento exponencial, muy superior al 6,25% que representaría la reducción de 2,5 horas semanales.

En otras palabras, los trabajadores españoles hoy producen mucho más en menos tiempo que hace cuatro décadas, gracias a la tecnología, la optimización de procesos y una mayor cualificación. Sin embargo, este impresionante aumento de la eficiencia no se ha visto reflejado de manera equitativa ni en los salarios ni en el tiempo libre. Bernardos expone que la riqueza generada por esta mayor productividad ha sido absorbida mayoritariamente por el capital, dejando a los trabajadores con condiciones que no se corresponden con el valor que generan.

Por tanto, la reducción de la jornada no es una concesión o un regalo, sino el justo reconocimiento de un progreso ya consolidado. Es, en esencia, saldar una deuda histórica y adaptar la legislación laboral a la realidad productiva del siglo XXI. Ignorar este hecho, según el catedrático, es aferrarse a un marco laboral anacrónico que frena el bienestar social y la modernización.

El imperativo de la innovación frente a la precariedad

El núcleo del discurso de Bernardos es una llamada a la ambición empresarial. Su propuesta de apostar por la calidad implica abandonar la comodidad de un modelo de negocio basado en la contención de costes y abrazar la senda de la innovación, la diferenciación y el alto valor añadido. Según su visión, una empresa que compite en calidad puede fijar precios más altos por sus productos o servicios, lo que a su vez le permite invertir más en tecnología, en investigación y, fundamentalmente, en su capital humano, ofreciendo mejores salarios y condiciones laborales. Este es el círculo virtuoso que define a las economías más avanzadas y robustas.

La reducción de jornada actúa aquí como un incentivo forzoso para esta transición. Al no poder competir simplemente pagando menos por más horas, las empresas se verían obligadas a buscar la eficiencia y la rentabilidad a través de la mejora de sus procesos, la formación de sus empleados y la creación de productos y servicios que destaquen en el mercado por su excelencia, no por su bajo precio. Este enfoque no solo beneficia a los trabajadores, sino que fortalece a las propias empresas, haciéndolas más resilientes, competitivas a nivel internacional y atractivas para el talento.

El desafío de ser un verdadero empresario

Finalmente, Gonzalo Bernardos lanza un dardo directo y provocador a una parte de la clase empresarial, especialmente a aquella que argumenta que la medida llevaría a la quiebra a muchas pequeñas empresas. El economista cuestiona la propia definición de "empresario". Para él, un negocio cuya viabilidad depende exclusivamente de pagar sueldos bajos y exigir largas jornadas no responde a un modelo empresarial sólido, sino a una estructura de autoempleo precario. En sus propias palabras, "pagar mal a los trabajadores no es ser un empresario".

Bernardos distingue claramente entre la figura del trabajador que dedica muchas horas a su negocio y la del verdadero empresario, que es aquel que innova, organiza, lidera y crea riqueza de forma sostenible para todos los actores implicados.

Su diagnóstico es severo: "en este país estamos faltos de empresarios". Con esta sentencia, sitúa la responsabilidad del progreso no solo en las políticas gubernamentales, sino también en la mentalidad y la capacidad de la propia clase dirigente empresarial. La reducción de la jornada, por tanto, se convierte en un filtro que pone a prueba quién está realmente preparado para liderar la economía del futuro y quién sigue anclado en un pasado de bajos costes laborales que ya no tiene cabida.