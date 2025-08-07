Adif
Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante una hora
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han visto afectados, quedando detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso. Según Adif, han sido 8 los convoyes afectados y sufrirán un retraso medio de 30 minutos.
Según Renfe, los siguientes trenes detuvieron su marcha en estas estaciones:
• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.
• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.
• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.
• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Valery ya está en Zaragoza para firmar por el equipo aragonés: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- El Gobierno de Aragón afirma que La Natividad salió de Sijena antes de 1923 y no se puede reclamar
- El pleno sale caro en Tarragona. La crónica del Nástic-Real Zaragoza (1-2)
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil