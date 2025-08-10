Cómo dejar tu trabajo e irte con indemnización y paro: los "trucos" de un abogado para conseguirlo

¿Estás pensando en dejar tu trabajo? Antes de tomar cualquier decisión, el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, creador del canal de Instagram Empleado Informado, lanza una advertencia clara: no firmes una baja voluntaria sin analizar bien tus opciones. De hacerlo así, podrías renunciar sin derecho a indemnización ni a prestación por desempleo, lo que puede complicarte mucho la vida.

El experto señala que lo primero que haría en estos casos es revisar si tu situación encaja en alguna causa de autodespido legal. Esto te permite romper la relación laboral con derecho a indemnización y paro, igual que si te hubieran despedido. Estas causas están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores y son completamente legales. Se trata de situaciones en las que el empleador incumple gravemente sus obligaciones.

Causas legales para pedir un autodespido

Entre las situaciones que permiten acogerse a un autodespido destacan las siguientes:

Modificaciones sustanciales de tus condiciones laborales , como cambios importantes en la jornada, el salario, el horario o tus funciones sin tu consentimiento.

, como cambios importantes en la jornada, el salario, el horario o tus funciones sin tu consentimiento. Cambio de centro de trabajo si el nuevo está a más de una hora de distancia desde tu domicilio.

si el nuevo está a desde tu domicilio. Retrasos continuados o impago de salario , que afectan directamente a tu sustento y estabilidad.

, que afectan directamente a tu sustento y estabilidad. Incumplimientos graves del empresario, como acoso laboral, sobrecarga de trabajo no pactada, incumplimiento reiterado del horario laboral, ausencia de medidas de seguridad o no darte de alta en la Seguridad Social.

Si estás en una de estas situaciones, puedes demandar por autodespido. Si el juez te da la razón, tendrás derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado (si el contrato es posterior a 2012) y también a cobrar el paro.

Una mujer trabaja frente a su ordenador en una oficina / PIXABAY

Excedencia

En caso de que no puedas justificar legalmente un autodespido, el abogado recomienda no presentar una baja voluntaria. En su lugar, aconseja solicitar una excedencia voluntaria, que te permite ausentarte del trabajo durante un periodo sin perder la posibilidad de regresar. Lo mejor es que puedes pedirla con solo un año de antigüedad en la empresa y, en caso de necesitar volver, tendrás derecho preferente de reincorporación cuando haya una vacante.

Esto te deja la puerta abierta por si cambias de idea o el nuevo proyecto no sale como esperabas. Además, no pierdes antigüedad ni cortas del todo tu relación laboral.

¿Te vas para emprender? Puedes usar tu paro

Si estás pensando en dejar tu empresa para emprender, y tienes derecho a desempleo acumulado, puedes usar ese dinero para financiarte. Existen dos opciones interesantes:

Compatibilizar el paro con ser autónomo durante los primeros 9 meses.

durante los primeros 9 meses. Pedir el pago único del paro para invertir en tu nuevo negocio. Esta fórmula te permite recibir todo el desempleo que te corresponde de una vez, siempre que lo justifiques como inversión en tu proyecto.

Miguel Benito señala que esta alternativa puede ser muy útil para quienes quieren iniciar su camino como emprendedores sin asumir todo el riesgo económico de golpe.

Asegúrate con una oferta por escrito

Otra situación común es dejar un trabajo actual por haber encontrado otro mejor. En este caso, el abogado recomienda actuar con precaución. Antes de firmar la baja voluntaria, exige una oferta laboral por escrito que incluya un compromiso de contratación. De esta forma, te aseguras de que no te vas “a ciegas” y tienes garantías mínimas de que el nuevo empleo es real y está confirmado.

Este paso, aunque parezca obvio, evita sustos de última hora si la empresa cambia de opinión o retrasa el inicio de tu contrato.

La baja voluntaria debería ser la última opción, y solo en casos donde no hay posibilidad de autodespido ni interés en una excedencia. Firmarla implica renunciar a la indemnización y al paro, algo que puede suponer un problema si más adelante necesitas ayuda económica o encuentras dificultades para reincorporarte al mercado laboral. Por eso, piénsalo bien antes de dar el paso, y siempre valora primero las opciones legales que te permitan salir con más garantías.