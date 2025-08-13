La subida de aranceles de Trump preocupa a las DO de vino de Aragón: "Si los perdemos, será difícil recuperar a esos clientes"

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a la Unión Europea han tenido su repercusión en Aragón. Y pueden tenerla en un futuro. En concreto, en el mercado del vino. Las denominaciones de origen de la comunidad autónoma han notado que a causa de la incertidumbre de estas subidas muchos importadores han dejado de hacer pedidos. Incluso para las denominaciones en las que el país norteamericano no es su principal mercado, las decisiones de su presidente han mermado sus exportaciones.

En marzo de este año, Donald Trump amenazó a la Unión Europea con poner unos aranceles del 200% a determinados productos, entre ellos, el vino. Desde entonces, las exportaciones al país americano se han visto afectadas. "Todo se paró. Había miedo e incertidumbre por ver qué iba a pasar. Siguió así, parado, hasta que se concretaron los gravámenes. Cuando anunció que iban a ser del 10% empezó a haber contacto de nuevo, pero tras el parón fue algo insuficiente y ahora que sale el acuerdo de que será del 15% estamos expectantes por ver cómo va a ir", explica Antonio Serrano, presidente de la DO Cariñena.

En esta denominación, la media de botellas que venden a los Estados Unidos en los últimos 3 años ha sido de 1.300.000 por año, lo que supone en torno a un 6% de las exportaciones que hacen al extranjero. Este año, su presidente dice que se va a notar la bajada, entre otras cosas, porque aparte de los aranceles, el cambio de dólar y euro también se ha modificado. "Si el cambio está en 1,17 el consumidor norteamericano se va a encontrar con un producto en las tiendas que además de un 15% más por los aranceles, subirá por la tasa cambiaria", cuenta Serrano.

Pérdida de clientela

Todo esto tiene un peligro muy claro. "Lo más probable es que el cliente se retraiga y el consumo retroceda. Si los perdemos, será muy difícil recuperar a estos clientes", dice el presidente de DO Cariñena. Él cree que "podría llegarse a un acuerdo para que el vino, como han sufrido otros productos, tuviera un arancel 0,0".

Francisco Berroy, presidente de la DO Somontano, afirma que, en su caso, no van a tener una merma "en absoluto", porque venden pocas botellas a EE. UU. "De los 3 millones de botellas que sacamos fuera de España serán unas 30.000 las que van a Estados Unidos. Nosotros vendemos más en centro Europa y México", detalla Berroy. Además, el presidente añade que "en esta ocasión se dan situaciones iguales a toda la Unión Europea, en casos anteriores los aranceles solo afectaban a Francia y España y eso hizo que Italia se beneficiara, pero esta vez estamos todos igual".

En la DO Campo de Borja, la situación, de momento, tampoco les preocupa. "Con los aranceles en un 15%, el precio de los vinos que suele estar entre 5 o 6 euros, va a tener poca variación. Seguirá siendo un precio que los americanos aceptarán. Sería preocupante si fuera del 200% como dijo Trump", narra Eduardo Ibáñez presidente de esta denominación. Él, como Antonio Serrano, sí que alude a la incertidumbre que se vivió y se sigue viviendo. "Como cada día se dice algo distinto y no se sabe qué hará el presidente cuando se levante, los importadores y distribuidores desconocen qué va a pasar y paran de pedir o piden menos", explica Ibáñez.

1 millón de botellas menos

En su caso, la DO Campo de Borja tiene el mercado estadounidense como uno de sus faros a la hora de la exportación de botellas a nivel internacional. "Durante un tiempo fuimos la 2ª DO de España que más vino llevaba a EE. UU., solo por detrás de la de los Rioja. Antes de la pandemia exportábamos en torno a 3 o 4 millones de botellas. Ahora estaremos alrededor de los 2 millones y medio", cuenta el presidente.

Ibáñez cree que ahora en la potencia americana lo más probable es que los países que no tienen estos aranceles den un paso hacia delante y venderán más vinos. "Se aprovecharán de esta ventaja países latinoamericanos, será más habitual que los estadounidenses consuman este tipo de bebidas provenientes de Chile o Argentina", explica el presidente.

La DO Campo de Borja notará si los aranceles tienen un efecto grave, ya que, además de la importancia del mercado estadounidense por cantidad, es un país que, según el presidente de esta denominación, compra calidad. "Un 80% de los vinos que adquieren son de gama alta. De bodegas como Alto Moncayo Garnacha. Lo comparas con Reino Unido, que también exportamos mucho para ellos, y los británicos solo quieren el que es barato", cuenta Ibáñez.

Por su parte, Serrano coincide con el presidente de la DO Campo de Borja y afirma que "para Cariñena es un mercado de valor, quieren vinos de gama media-alta". "De momento no me consta que vayamos a subir precios de las botellas, pero eso depende de las propias bodegas particulares. De las cooperativas no me consta y tampoco se ha llegado a ningún acuerdo con los importadores para repartirnos la subida de los aranceles. Lo más probable es que, si no hay ventas, tendremos que hacerlo", concluye Serrano.

Para la DO Calatayud la situación ha sido "una auténtica locura". Fuentes afirman que "el parón que supuso entonces y el momento actual de no saber qué va a pasar tienen una fuerte repercusión ya no solo en las bodegas si no en las familias de los aragoneses. La denominación cree que desde EE.UU. se está jugando "como quieren" con el vino europeo.