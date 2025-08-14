La economía española mantiene el tirón y su PIB crece el doble que la zona euro

La economía española mantuvo el tirón durante el segundo trimestre del año y ello le valió avanzar varias posiciones en la escala de economías de la Unión Europea que más crecen actualmente. Hasta el punto de que durante el segundo trimestre registró un crecimiento de su PIB del 2,8%, que dobla la media de la zona euro (1,4%), según los últimos datos de Eurostat actualizados este jueves.

Y ello no se entiende sin el buen momento que atraviesa el empleo, que durante el segundo trimestre creció más que el PIB, al 3% interanual, y mantiene así a España, por casi dos años consecutivos, como el mercado laboral de la UE que más ocupación crea.

Mientras otros países han visto sus cifras de actividad desacelerarse, agotado el efecto de las compras anticipadas por la amenaza de aranceles de Donald Trump, España pudo seguir creciendo a la misma velocidad durante el segundo trimestre (2,8% interanual) y así pudo avanzar posiciones hasta situarse como la sexta economía que más crece ahora mismo de toda la UE. Empezó el año siendo la octava.

Una clasificación que lidera Irlanda, con un anómalo 16% de crecimiento interanual, marcado por el efecto rebote de un 2024 de contracción. En este sentido, España está muy cerca de Lituania y Polonia, que con un crecimiento interanual del 3% durante el segundo trimestre ostentaron, respectivamente, el cuarto y quinto puesto, y algo más lejos que Chipre (3,3%) y Bulgaria (3,1%).

El Viejo Continente, en su conjunto, está dejando trazas de enfriamiento económico, lo que no significa, ni mucho menos, una recesión o crisis, sino que crece algo menos de lo que venía haciendo en trimestres anteriores. Los datos del segundo trimestre dejan lecturas ambivalentes para Alemania y lo que le pase a la locomotora de Europa suele interesarle al resto de vagones.

Después de varios trimestres saliendo y entrando de la recesión técnica, en lo que va de 2025 acumula dos trimestres con crecimientos interanuales positivos. Una buena noticia, que la lectura a corto plazo ensombrece y es que la variación intertrimestral, es decir, de un trimestre a otro, refleja una contracción del 0,1%. Los próximos trimestres serán decisivos para ver qué camino sigue la economía alemana.

Mercado laboral en auge

España acumula casi cuatro años consecutivos con su economía creciendo de manera ininterrumpida por encima del 2%. Una constancia que no se explica sin la solidez y continua expansión de su mercado laboral, actualmente en récords históricos de ocupación. No en vano, durante el segundo trimestre se superaron los 22 millones de españoles ocupados, cifra sin precedentes y que no se podría explicar sin la llegada de migrantes, uno de los principales motores del empleo.

Esa progresiva llegada de migrantes explica, a su vez, que España esté en máximos históricos de empleo, sea la economía que más empleo genera y, a su vez, siga ostentando la tasa de paro más alta de toda la UE. Durante el segundo trimestre, según los últimos datos del INE, el desempleo estaba en el 10,3%, mientras que la media de la UE fregaba el 6%.