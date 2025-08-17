Transporte

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril.

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril. / MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

EP

PAMPLONA

Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.

La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.

En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo más frío de España en agosto está en Aragón: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país
  2. El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
  3. Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros
  4. El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia
  5. La impresionante ruta circular entre ríos y embalses por uno de los lugares más bonitos del Pirineo
  6. Último adiós a Javier Lambán en Ejea
  7. Poca oferta y precios desorbitados: alquilar un piso en el anillo de Zaragoza ya cuesta casi lo mismo que en la capital
  8. Los versos de Serrat despiden a Lambán en un pequeño e íntimo acto en Ejea de los Caballeros

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Los Bomberos ultiman la extinción del incendio declarado en el polígono PTR de Zaragoza

Los Bomberos ultiman la extinción del incendio declarado en el polígono PTR de Zaragoza

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

CHA reclama limitar en Aragón la venta de bebidas energéticas a menores

CHA reclama limitar en Aragón la venta de bebidas energéticas a menores

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

CCOO denuncia que no existe un plan especial de vigilancia para evitar incendios forestales en Aragón

CCOO denuncia que no existe un plan especial de vigilancia para evitar incendios forestales en Aragón

El momento en que el fuego rodea a una persona que abría un cortafuegos en Cenza, Ourense

El momento en que el fuego rodea a una persona que abría un cortafuegos en Cenza, Ourense

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de MotoGP 2025

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de MotoGP 2025
Tracking Pixel Contents