Transporte
Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria
EP
PAMPLONA
Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.
La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.
En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo más frío de España en agosto está en Aragón: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros
- El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia
- La impresionante ruta circular entre ríos y embalses por uno de los lugares más bonitos del Pirineo
- Último adiós a Javier Lambán en Ejea
- Poca oferta y precios desorbitados: alquilar un piso en el anillo de Zaragoza ya cuesta casi lo mismo que en la capital
- Los versos de Serrat despiden a Lambán en un pequeño e íntimo acto en Ejea de los Caballeros