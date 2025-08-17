Incendios forestales
Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid
Renfe han detallado que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios
Carlos Gil Andrés
Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.
Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.
Fuentes de Renfe han detallado a La Opinión de Zamora que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo más frío de España en agosto está en Aragón: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros
- El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia
- La impresionante ruta circular entre ríos y embalses por uno de los lugares más bonitos del Pirineo
- Último adiós a Javier Lambán en Ejea
- Poca oferta y precios desorbitados: alquilar un piso en el anillo de Zaragoza ya cuesta casi lo mismo que en la capital
- Los versos de Serrat despiden a Lambán en un pequeño e íntimo acto en Ejea de los Caballeros