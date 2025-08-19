BANCA
Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios forestales
La entidad ha habilitado una cuenta en la que se pueden hacer donativos
Madrid
Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para las zonas afectadas por los recientes incendios forestales, según ha informado en un comunicado. Además, ha habilitado su cuenta (ES80 2080 7208 3385 3000 7122) para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.
"Estos recursos serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad", asegura el banco.
Como complemento a estas iniciativas, Abanca ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros, planes de apoyo para el sector agrícola, así como el equipo de su negocio de seguros.
- La vía de Zaragoza que rechazó los diez carriles y que se opone a los nuevos pisos de lujo
- Una histórica papelería de Zaragoza cierra después de más de tres décadas: 'He trabajado todos los días
- Se rompe a última hora la cesión de Iván Azón al Ipswich
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Aragón sale de la alerta roja plus con solo dos incendios que han quemado 22 hectáreas
- Alerta sanitaria de listeria por un queso distribuido en Aragón: estas son las marcas afectadas
- El bonito nombre de niña que es exclusivo de Aragón: solo lo tienen 43 personas
- Tres años de oposición y un sueño claro: 'No quería estar encerrado en una oficina, yo quería ser bombero