Un economista desvela el truco para convertir dos cafés diarios en 10.000 euros extra

Hablar de ahorrar es siempre un tema espinoso por la multitud de variables de que depende. No solo influye el buen contexto económico y un mercado laboral ofrezca oportunidades para una considerable parte de la población, tal y como sucede en estos momentos, con la tasa de paro más baja desde 2008. Es necesario además que acompañen, al menos otros dos compañeros de viaje directamente relacionados: que el trabajo proporcione unos ingresos suficientes y que los precios de los alimentos y bienes básicos de consumo no los absorban.

Sobran los trucos para tratar de arañar unos euros en gastos cotidianos como el repostaje de gasolina o seguir consejos para lograr ingresos extra con retos de ahorro virales durante un periodo de tiempo determinado que gozan de gran popularidad en redes sociales.

La premisa es siempre la misma: conseguir exprimir al máximo tus ingresos para ganar en seguridad financiera y tranquilidad o, si se desea, para destinarlo a futuras necesidades.

10.000 euros extras

En esta línea también se ha pronunciado el economista Iñaki Arcocha. Su método pasa por vigilar un gasto diario que mucha gente suele hacer y gracias al cual puedes conseguir, dice, la notable suma de 10.000 euros en apenas una década.

En una entrevista en el podcast Roca Project, el experto puso el foco en los cafés. Aunque tienen un precio que muchas personas consideran superfluo -que él fija en dos euros-, la suma de esos pequeños granos en realidad una cantidad considerable al cabo de un año. "Dos euros diarios son 700 euros al año", proyecta Arcocha. Y aquí viene el sencillo truco: "Eso si lo inviertes al 5% durante 10 años son 10.000 euros. No es mucho, pero lo has sacado de quitarte 2 euros", cuenta.

Un pequeño sacrificio que granjea un gran beneficio a medio plazo: "Piensa en todos los dos euros que puedes eliminar de tu vida para tener un futuro mejor".

Gastos superfluos

El experto aclaró que esto no significa que haya que volverse loco y eliminar absolutamente cualquier gasto de este tipo, más si cabe teniendo en cuenta que tiene un gran componente social. "Es simplemente planificar; el cambio importante es a largo plazo", concreta Arcocha.

Pero el experto no concede el ahorro por el ahorro, sino como un primer paso de inversión: "Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir. Has hecho la parte difícil que es pagar y te estás dejando lo mejor que es invertir. Te va a comer la inflación seguro y además no vas a lograr un cambio de mentalidad porque cuando no piensas tanto en lo que puedes ahorrar sino en lo que puedes invertir, piensas en todo lo que puedes ganar demás", subraya el experto.

"Uno de los problemas de la sociedad es que tendemos a pensar en pequeño”, zanja.