Ni inspectores ni auditoría: los miles de "chivatos anónimos" con los que ya cuenta Hacienda

Sí, Hacienda nos vigila. A ti, a mí, a cualquier familia y a cualquier empresa. La Agencia Tributaria no escatima en medios para hacer cumplir la normativa fiscal e intentar pillar a los defraudadores de impuestos y obligaciones tributarias. Porque claro que los hay. Y no son pocos.

Es normal, se trata de una de las principales funciones que debe tener Hacienda. Los impuestos existen. Y existen por algo. Se trata de un mecanismo socioeconómico fundamental, una base de nuestro Estado del bienestar. Sin ellos, los servicios públicos serían insostenibles.

Por eso hay que el Impuesto de Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) y hacer la Declaración de la Renta cada año. Por eso, asimismo, tenemos que pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cada vez que compramos o adquirimos un bien o un servicio. Y así se podría seguir con una larga lista de tributos a los que hacemos frente a diario.

El ejército de "chivatos anónimos" de Hacienda

¿Pero cómo se vigila todo eso? Resulta una tarea titánica, pero la Hacienda española está bien armada para ello. La Agencia Tributaria cuenta con un importante cuerpo de inspectores e, igualmente, con auditores para hacer que toda persona, empresa o entidad pague sus impuestos. También tiene mecanismos de control que pueden hacer sonar la alarma en caso de que haya un defraudador.

Pero Hacienda va más allá, y tiene como arma miles de "chivatos anónimos", algo que no todo el mundo sabe. Se trata del canal de denuncias de la Agencia Tributaria por el que, de forma sencilla y rápida, cualquier ciudadano puede denunciar de forma anónima a otro si sabe que está incumpliendo con sus obligaciones fiscales.

¿Cómo hacerlo? "Primero, entra a Google y busca 'denuncia hacienda'. Luego, entra en la sección de denuncias y selecciona 'denuncia tributaria'", explica el asesor fiscal Sergio Sánchez. Existe, entre las opciones, la de interponer una denuncia ordinaria y anónima, sin identificarse.

A partir de ahí, únicamente hay que completar los datos. "En la parte del denunciante, puedes poner tu nombre o dejarlo en blanco si quieres ser anónimo. Solo tienes que llenar los campos obligatorios que tienen asterisco. Para la persona que vas a denunciar, necesitas su DNI y al menos la ciudad donde vive. Después, haces un resumen de por qué crees que está defraudando a Hacienda. Por ejemplo: 'Sé que esta persona ganó 20 mil euros vendiendo una tierra y no lo declaró'. Y si tienes algún documento que lo pruebe, súbelo también. Finalmente, das a presentar y ya queda enviado a Hacienda", explica Sergio Sánchez.

Subir documentos y aportar pruebas resulta importante para que Hacienda se tome en serio la denuncia, pues recibe muchas y descarta otras muchas al no estar sustentadas o incluso haberse interpuesto sin base alguna más allá de la animadversión o la venganza. En cualquier caso, una vez se le da a "enviar" la denuncia, la Agencia Tributaria ya tiene la información en su poder y otro de sus "chivatos anónimos" habrá hecho su función de vigilancia.