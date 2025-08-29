El Ibex 35 abre la última sesión de agosto con una caída del 0,2%, aunque salva los 15.000 puntos

El Ibex 35 abrió la sesión de este viernes, la última del mes de agosto, con un descenso del 0,20%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 15.041 puntos, con el foco de los inversores puesto en los datos de inflación de España, Francia, Alemania y Estados Unidos y tras conocerse que Bruselas ha cedido a la exigencia de la Casa Blanca de rebajar aranceles a productos agrarios y pesqueros procedentes de Estados Unidos para garantizar, a cambio, una reducción de los recargos a la industria europea de la automoción.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer a las 9.00 horas el IPC adelantado del mes de agosto, que apunta a que los precios se mantuvieron estables en el 2,7% en tasa interanual. No obstante, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) mostró un avance de una décima, hasta situarse en el 2,4%.

Los mercados siguen también pendientes a la evolución política en Europa, especialmente en Francia y Países Bajos, donde próximamente se realizarán mociones de confianza a sus respectivos gobiernos.

Además, los inversores estarán atentos a las pistas sobre política monetaria que pueda ofrecer el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante su participación este viernes en los Cursos Europeos de Verano que se celebran en Pamplona.

En clave empresarial, Banco Sabadell repartirá este viernes un dividendo de 0,07 euros por acción a cuenta de los resultados de 2025. En total, tiene previsto repartir unos 370,1 millones de euros entre sus accionistas, lo que supone un 37% de los beneficios cosechados hasta el primer semestre, de 975 millones de euros.

Este pago ordinario se incluye en el plan de remuneración al accionista para el periodo 2025-2027 que el banco catalán presentó a finales de julio y obligará a BBVA a ajustar de nuevo el precio que quiere ofrecer en la OPA por Banco Sabadell.

Se trata de un ajuste automático previsto en el anuncio de la OPA que BBVA realizó en mayo de 2024. Según establece aquel documento, los dividendos de Sabadell supondrán un cambio en el canje de acciones, mientras que los dividendos de BBVA supondrán añadir un pago en efectivo de igual importe.

Por su parte, Merlin Properties informó anoche, con el mercado ya cerrado, de que ha completado una emisión de bonos verdes ordinarios no subordinados sin garantía en el euromercado por un importe nominal total de 550 millones de euros.

Asimismo, Acciona se ha impuesto a otras compañías españolas en un concurso público de Canadá de al menos 1.000 millones de euros para construir nuevas estaciones y vías del metro de Toronto, en consorcio con otras empresas locales.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+0,60%), Merlin (+0,55%), ArcelorMittal (+0,49%), Repsol (+0,25%) y Acciona, que ganaba un 0,23%.

Por el lado de las caídas, la más pronunciada se la anotaba Bankinter, que cedía un 0,59%, Telefónica (-0,37%), Iberdrola y Unicaja (-0,34% en ambos casos) y Banco Sabadell (-0,31%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente también abrían este viernes a la baja. Francfort retrocedía un 0,2%, París se dejaba un 0,1% y Londres cedía casi una décima.

El petróleo, a la baja

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, retrocedía un 0,5% tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 66,61 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía también un 0,5%, hasta los 64,24 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1667 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se moderaba hasta el 3,296%.