El Ibex 35 inaugura septiembre al alza: sube un 0,14% en la apertura y busca de nuevo los 15.000 puntos

El Ibex 35 abrió la sesión de este lunes, la primera del mes de septiembre, con un avance del 0,14%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 14.957 puntos, después de cerrar agosto por debajo de los 15.000 enteros.

Los inversores, que no contarán hoy con la referencia de Wall Street, cerrado por la festividad del 'Labour Day, estarán pendientes esta semana de la publicación de una batería de PMI en Europa y Estados Unidos, del paro registrado en España, que se conocerá mañana, y de las tensiones políticas, con Francia en el candelero por la moción de confianza a la que se someterá el primer ministro francés, François Bayrou, el próximo 8 de septiembre.

Además, los mercados seguirán pendientes de los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conocerse que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal del país ha dictaminado que la mayoría de los aranceles globales impuestos por la Casa Blanca son ilegales, dando la razón a otro tribunal que ya falló en contra de los gravámenes a finales del mes de mayo.

Sin embargo, la revocación de los aranceles no será efectiva hasta el 14 de octubre, por lo que hasta esa fecha continuarán operando los gravámenes y el Gobierno de Estados Unidos podrá apelar la decisión de la Justicia.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ya ha anunciado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen asegurando que la decisión es "errónea". "¡Todos los aranceles siguen en vigor!", proclamó Trump desde su cuenta de Truth Social. "Un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país", defendió el mandatario estadounidense.

Además, los inversores estarán atentos a las pistas sobre política monetaria que pueda ofrecer la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que hoy pronuncia una conferencia en Francfort (con los mercados europeos ya cerrados) y el miércoles inaugurará la novena conferencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. También este lunes habla Isabel Schnabel, miembro de la Ejecutiva del BCE, desde Francfort.

En el terreno geopolítico, ayer domingo arrancó la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), desde donde el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que confía en que los "acuerdos alcanzados" durante la reunión bilateral celebrada a mediados de agosto con su hómologo estadounidense, Donald Trump, en Alaska "abran el camino hacia la paz en Ucrania".

El presidente de China, Xi Jinping, que pronunció el discurso inaugural de esta cumbre, realizó un llamamiento a la paz y a la estabilidad ante jefes de Estado y de Gobierno de países como Rusia, Irán, India, Pakistán o Turquía.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 en la apertura de este lunes se las anotaban Indra (+1,39%), Rovi (+0,86%), Grifols (+0,62%), y la banca, con Unicaja a la cabeza (+0,51%). Por su parte, CaixaBank, BBVA, Bankinter y Santander subían en torno a un 0,4%.

Por el lado de las caídas, la más pronunciada se la anotaba Amadeus, que cedía un 1,3%, Solaria (-1,1%), Acciona Energía (-0,87%) y Banco Sabadell (-0,46%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente también abrían este lunes al alza. Francfort y Londres avanzaban un 0,4%, mientras que París subía casi un 0,3%.

El petróleo, al alza

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, escalaba un 0,1% tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 67,56 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía casi un 0,2%, hasta los 64,12 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1727 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años avanzaba hasta el 3,348%.