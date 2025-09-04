Transporte
La cifra de usuarios de tren crece un 3,4% hasta junio y las mercancías, un 7,1%
Entre abril y junio, el número creció menos que en el trimestre anterior, cuando el incremento fue del 3,8%
EFE
Madrid
El número de viajeros que utilizaron el tren en la primera mitad de este año en España aumentó un 3,4% en comparación interanual y se situó en 182,17 millones de pasajeros.
Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte ferroviario de mercancías subió un 7,1% hasta junio frente al año anterior, hasta los 6,2 millones de toneladas.
Entre abril y junio, el número de usuarios de los trenes creció menos que en el trimestre anterior, cuando el incremento fue del 3,8 %, todo ello en un periodo marcado por las incidencias, como el robo de cable ocurrido a principios de mayo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo, que afectó a unos 11.000 viajeros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
- ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
- ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?