Leapmotor desvela el precio del vehículo que fabricará en Zaragoza

El Leapmotor B10 ya está disponible en España. Este SUV compacto 100% eléctrico, perteneciente a la marca china integrada en el grupo Stellantis, llega con una oferta sencilla pero bien planteada, compuesta por dos versiones: Life y Design, ambas con un completo equipamiento y argumentos muy competitivos.

Con 4,52 metros de longitud, el B10 se ubica en el segmento de los C-SUV, uno de los más disputados del mercado europeo. A nivel mecánico, incorpora un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) con 240 Nm de par, ofreciendo un rendimiento equilibrado y más que suficiente para el uso diario.

Equipamiento y acabados

La terminación Life incluye de serie elementos de alto nivel como control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, frenado automático al dar marcha atrás, climatización automática, sistema multimedia con pantalla de 14,6 pulgadas y navegación, cámara 360°, techo panorámico y llantas de 18 pulgadas. La versión Design añade asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, portón trasero eléctrico e iluminación ambiental.

Baterías y autonomía

Se comercializará con dos paquetes de baterías. La opción más asequible equipa una batería LFP de 56,2 kWh que permite recorrer hasta 361 km según ciclo WLTP, mientras que la superior aumenta la capacidad a 67,1 kWh, logrando 434 km WLTP.

Carga y tecnología

En cuanto a carga, dispone de cargador embarcado de 11 kW en corriente alterna, función V2L, y en corriente continua admite hasta 140 kW en la batería pequeña y 168 kW en la grande, lo que posibilita recuperar del 30 al 80% en unos 20 minutos.

Precio y posicionamiento

Uno de sus grandes atractivos es el precio. La gama comienza en 27.300 euros para el Life Pro, 29.300 euros para el Life ProMax y 30.700 euros para el Design ProMax, antes de ayudas o gastos adicionales. Con el Plan Moves III y descuentos, la versión básica podría quedar en torno a 20.000 euros, algo sin competencia directa en este segmento.

Para ponerlo en contexto, el Renault Scénic eléctrico con 170 CV y batería de 60 kWh parte desde 35.607 €, el Peugeot e-3008 sube aún más, y el BYD Atto 3, con 204 CV y 60,5 kWh, arranca en 38.990 €.

El Leapmotor B10 empezará a entregarse en España este mes de septiembre, inicialmente fabricado en China, aunque a finales del próximo año se producirá en Zaragoza, fortaleciendo así su apuesta por el mercado europeo. Según motor.es, esta estrategia agresiva en precio podría situarlo entre los eléctricos más vendidos en muy poco tiempo.