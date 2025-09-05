El BBVA no sube aún su oferta y asume que no tendría la mayoría de sinergias hasta 2029

El esperado folleto del BBVA para respaldar su opa hostil sobre el Banc Sabadell se ha publicado este viernes y aclara algunas de las principales dudas que existían con una operación que ha propiciado un choque frontal entre las dos entidades.

El documento, aprobado ya por la CNMV (el regulador bursátil español) consta de 24 páginas y mantiene en lo esencial lo que se conocía hasta el día de hoy, correspondiente a la opa presentada a principios de mayo de 2024. Estos son algunos de sus puntos más relevantes.

¿Qué sinergias tendrá la operación?

Los fundamentales económicos de toda fusión son el ahorro de costes que obtiene la entidad compradora con la supresión de puestos de trabajo y departamentos que se solapan. Hasta ahora, la discrepancia entre BBVA y Sabadell en este apartado era absoluta, y el folleto hecho público hoy aclara en parte el asunto. El BBVA eleva a 900 millones los ahorros o sinergias que obtendrá, cuando anteriormente había hablado de 850 millones. Sin embargo, admite que no podrá beneficiarse de la mayoría de estos ahorros, que son los que dan sentido a la opa, hasta 2029. Este retraso tiene que ver con la imposición excepcional impuesta por el gobierno central, contrario a la operación desde el primer día, que prohíbe una fusión hasta transcurridos tres años después de la opa, ampliables a cinco, en caso de que ésta prosperara.

El documento presentado a la BBVA plantea sinergias de costes de 175 millones en 2027 a las que se añadirían 60 millones de sinergias de financiación en 2028. El grueso del ahorro llegaría tras la fusión, en 2029, siempre que ésta no se aplazara durante dos años más, hasta 2031, y entonces sí que los cifra en 900 millones.

El Banc Sabadell ha defendido que las sinergias son inexistentes, ya que el gobierno impone que durante tres años las dos entidades sean gestionadas de forma completamente independiente.

¿Mejora la oferta el BBVA?

No todavía. El folleto de la CNMV plantea la oferta que ya se conocía, que es la planteada en mayo de 2024 con los ajustes en efectivo para compensar los dividendos que se han ido pagando. Sin embargo, el mercado da por hecho que el BBVA tendrá que mejorar la oferta, ya que la mejor evolución del Sabadell respecto al banco de origen vizcaíno en los últimos 16 meses ha provocado que la prima (la diferencia de valor) en el intercambio de acciones propuesto sea negativa. Si un accionista del Sabadell aceptara hoy la oferta del BBVA, el valor objetivo de su inversión caería un 9%.

A pesar de que el folleto no plantea esta mejora de oferta, existe la creencia casi unánime en el sector financiero de que el BBVA acabará por mejorarla. El objetivo, sobre todo, será tratar de igualar los 2.500 millones de dividendos extraordinarios que se embolsarán los accionistas del banco catalán por la venta de TSB. El BBVA puede hacer esta mejora de oferta durante el periodo de aceptación.

¿Cuándo podrán votar los accionistas?

El folleto fija al fin el calendario en que se resolverá la mayor pugna empresarial que ha vivido la economía española en los últimos años: los accionistas del Sabadell podrán empezar a votar el 8 de septiembre y podrán hacerlo hasta el 7 de octubre. El día 14 de ese mes será público el resultado, y conviene recordar que si un accionista no vota, eso beneficia al Sabadell, ya que se considera que no quiere participar de la oferta que plantea el BBVA.

