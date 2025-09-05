Banca
Oliu (Banco Sabadell) contraataca que la oferta de BBVA es "peor" que la que ya se rechazó en 2024
El presidente asegura que la entidad catalana se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha respondido este viernes a la publicación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la opa de BBVA que esta es "incluso peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario" de la entidad.
Lo ha dicho en un comunicado, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell este viernes.
Oliu ha afirmado que la entidad bancaria catalana se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la oferta de BBVA sigue siendo de una acción del banco presidido por Carlos Torres más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos del Sabadell.
