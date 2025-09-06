Los tres trucos para ahorrar más de mil euros durante la vuelta al cole: “Sin darte cuenta”.

Septiembre no tiene nada que envidiar a enero en cuanto a cuesta se refiere. Quien más, quien menos, ha tirado de tarjeta como si no hubiera un mañana durante las vacaciones. Los gastos extra del verano, unidos al desembolso de la vuelta al cole, hacen que la economía de muchos hogares se resienta. Por eso es importante volver a ahorrar cuanto antes, aunque no siempre resulta fácil si no sabemos por dónde empezar.

El periodista económico José María Camarero ha compartido en el programa radiofónico 'Las Mañanas Kiss' tres trucos para conseguir ahorrar tras los excesos veraniegos. Se trata de tres técnicas sencillas que podemos aplicar desde ya mismo y con las que llegaremos a acumular más de 1.000 euros al cabo de un año.

La regla del euro

El primero de los trucos "para principiantes" es el de la 'regla del euro'. Según Camarero, resulta "muy fácil" y consiste en ahorrar 1 euro esta semana, 2 euros la que viene, 3 euros la siguiente y así sucesivamente todas las semanas del año hasta llegar a la 52, en la que meteremos en la hucha 52 euros. "Con este sencillo método, podremos ahorrar hasta 1.400 euros casi sin darnos cuenta", afirma Camarero.

El reto diario

El segundo reto es "más atrevido" radica en seguir la misma estrategia pero por días en lugar de semanas. El primer día se ahorra 1 euro, el segundo 2, el tercero 3… hasta llegar al día 18, cuando las cuentas ya empiezan a flaquear. "A partir de ese día, en el que habremos ahorrado 18 euros, empezamos a ahorrar todos los días 18 euros. Con esta fórmula tendremos dentro de un año 6.000 euros", indica el periodista.

Para quienes no vivan tan holgados, otra opción que plantea es rebajar esos 18 euros a la mitad: 9 euros diarios, para lograr acumular 3.000 euros en un año, "una cifra que no está nada mal".

El ahorro a largo plazo

Finalmente, para un nivel más avanzado, Camarero propone ahorrar 50 euros al mes y destinarlos a un producto de inversión con una rentabilidad en torno a un 5%. "Se que cuesta pero en 20 años, vamos a tener 120.000 euros", asegura el periodista, que recomienda esta alternativa pensando en el retiro o la jubilación.