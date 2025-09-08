Consulta cuándo te podrás jubilar según tu edad

La jubilación es esa meta que todo trabajador tiene en el horizonte cuando cumple unos determinados años. Es algo muy personal. Hay quienes una vez que celebran los 55 años ya empiezan a mirar de reojo el retiro laboral; otros, a partir de los 60.

Los últimos cambios impulsados por las reformas laborales han trastocado muchos planes para jubilarse con el 100% y antes de decidir qué hacer uno está obligado a tirar de calculadora. Las certezas de ayer, hoy son dudas.

La base es que para jubilarse hay que cotizar los años correspondientes o haber cumplido ya los 66 años y 6 meses. Sin embargo, estos cálculos irán variando en los próximos años, de acuerdo a la última reforma aprobada.

Este año, la persona interesada en jubilarse tendrá que tener 38 años y 3 meses o más cotizados para la jubilación a los 65 años. Si tienes menos de estos 38 años, la jubilación será a los 66 años y 8 meses.

El próximo año, en 2026, el periodo de cotización mínima para la jubilación a los 65 años, aunque si no se cumplen con estos 38 años y 3 meses la jubilación será a los 66 años y 10 meses. En 2027 habrá que tener 38 años y 6 meses o más cotizados para esta jubilación a los 65 años. En el caso de tener menos de 38 años y 6 meses, la jubilación sería a los 67 años.

A esta edad podrás jubilarte

Siguiendo estos principios, en este año podrás jubilarte dependiende de en qué año hayas nacido:

Nacimiento en el año 1960 : se podrán jubilar a los 65 años en el 2025 si han cotizado 38 años y 3 meses o más, mientras que deberán esperar a cumplir los 66 años y 8 meses para poder jubilarse si no han llegado a esa cantidad de cotización.

Esta tabla permite calcular en qué año podrás jubilarte ya que si has nacido a partir de este último año simplemente tendrás que sumar tantos años como resten hasta llegar al que te corresponda.