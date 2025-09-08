11.000 euros en 21 meses: el importante subsidio del SEPE para aquellos sin derecho a paro y con cargas familiares

A lo largo de la vida laboral de una persona se pueden dar muchas situaciones muy diferentes. Épocas de una mayor estabilidad y momentos en los que, a lo mejor, las cosas lleguen peor dadas. Para estos momentos, en España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene un subsidio específico para aquellas personas desempleadas que no pueden acceder a la prestación por desempleo porque no han alcanzado el tiempo mínimo de cotización.

El subsidio por cotización insuficiente, a diferencia del paro contributivo que exige al menos 360 días cotizados en los últimos seis años, está diseñada para quienes, tras perder su empleo, no alcanzan el mínimo de días cotizados exigidos para poder solicitar el paro por desempleo ordinario.

Se trata de una herramienta de respaldo en momentos de transición laboral, pensada para ofrecer apoyo económico durante la búsqueda activa de empleo y que se adapta a la situación familiar del solicitante. Por lo tanto, esta prestación puede ser un salvavidas económico mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

¿Cuánto se cobra y durante cuánto tiempo?

Para cobrar el subsidio por cotización insuficiente desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, basta con haber trabajado 90 días (tres meses) para solicitar la ayuda. Eso sí, la duración depende del tiempo cotizado:

Con 3 meses cotizados : se perciben 570 euros durante 3 meses

: se perciben 570 euros durante 3 meses Con 4 meses : la ayuda se prolonga 4 meses

: la ayuda se prolonga 4 meses Con 5 meses: la duración se amplía hasta 5 meses

Además, si se acreditan responsabilidades familiares y se han acumulado al menos 180 días de cotización, el subsidio puede alargarse hasta un máximo de 21 meses, con un total de 10.980 euros repartidos en distintos tramos:

Primeros 6 meses : 570 euros al mes (95% del IPREM).

: 570 euros al mes (95% del IPREM). Siguientes 6 meses : 540 euros al mes (90% del IPREM).

: 540 euros al mes (90% del IPREM). Los 9 meses restantes: 480 euros al mes (80% del IPREM).

En el caso de haber encadenado distintos trabajos en los últimos seis meses con situaciones de desempleo, el SEPE tiene en cuenta todas las cotizaciones que no se hayan utilizado para calcular una prestación anterior.

Cómo solicitar el subsidio por cotización insuficiente

Para pedir el subsidio por cotización insuficiente es necesario solicitar cita previa en el SEPE, algo que se puede hacer por internet en la web oficial del organismo o llamando al servicio telefónico de cita previa: 91 926 79 70. Conviene acudir con cita para evitar esperas.

El día de la cita, hay que presentar el DNI o NIE, la cartilla de la Seguridad Social, el certificado de empresa de los últimos trabajos y, si se tienen cargas familiares, el libro de familia o documentación equivalente.

Este trámite también puede completarse de forma telemática con certificado digital o Cl@ve, lo que facilita el proceso.