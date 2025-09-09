Cirsa eleva su beneficio un 7,5% en el primer semestre y reduce su deuda gracias a la salida a bolsa

Cirsa ha cerrado el primer semestre del año con una mejora en sus resultados, impulsada por el aumento de ingresos y rentabilidad operativa, y por el avance del negocio online, que se ha consolidado como motor clave de crecimiento. El beneficio neto semestral se incrementó un 7,5%, hasta 28,4 millones de euros, frente a los 26,4 millones registrados un año antes. En términos ajustados, el beneficio neto alcanzó 100,9 millones, un 17% más.

Entre enero y junio, la multinacional del juego y ocio alcanzó ingresos operativos de 1.155,4 millones de euros, lo que supone un 11,9% más que en el mismo periodo del año anterior. El ebitda, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ascendió a 365,6 millones, con un crecimiento del 9,1% interanual.

La compañía también reforzó su posición financiera tras su salida a bolsa el pasado 9 julio a un precio de 15 euros por acción, con una revalorización desde esa jornada del 3%. La compañía catalana emitió en su debut en el parqué 26,7 millones de nuevas acciones, 373 millones netos, destinados en su mayor parte a cancelar deuda y reforzar liquidez.

A 30 de junio, la deuda financiera neta se redujo hasta 2.333 millones, lo que rebajó su ratio de apalancamiento a 3,2 veces ebitda, frente a las 3,7 veces del primer trimestre. Pro forma con los ingresos obtenidos en su reciente salida a bolsa, el ratio se situaría en 2,68 veces.

El negocio online mantuvo un ritmo de expansión sobresaliente, con un 63,5% más de ingresos en el segundo trimestre, gracias a la integración de Apuesta Total en Perú y Casino de Portugal, así como al crecimiento orgánico.

De cara al conjunto de 2025, Cirsa confirmó sus previsiones de alcanzar entre 2.280 y 2.330 millones en ingresos y un ebitda de entre 740 y 750 millones, lo que supondría un crecimiento de entre el 6% y el 8% respecto a 2024.

"Nuestros primeros resultados trimestrales como grupo cotizado en bolsa han sido muy positivos y en línea con los históricos, gracias al compromiso de nuestros empleados en la mejora continua y sostenible de nuestras operaciones. La ejecución de nuestra estrategia, el foco en el cliente y en la productividad han llevado a CIRSA a cumplir y superar de nuevo nuestros objetivos", remarca Joaquim Agut, presidente ejecutivo de Cirsa.

Asimismo, desde la compañía de juego destacan que "se ha consolidado como una de las principales empresas a nivel mundial en el sector del juego y el entretenimiento en materia de sostenibilidad". La compañía ha ascendido recientemente a la primera posición del mundo en su sector, según la clasificación que proporciona la entidad Morningstar a través de su sello Sustainalytics ESG Rating, lo cual refleja su enfoque en la gestión responsable de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.

Reforma en el casino de Marbella

Los resultados de la división de casinos en el segundo trimestre se mantienen en la senda de los últimos trimestres, respaldados por las distintas iniciativas implementadas en los últimos meses. Entre ellas, destaca la renovación de instalaciones, finalizando algunos proyectos clave durante este periodo: el casino de Marbella, el casino de Cuitláhuac en México y Fantastic Lima en Perú.

La ejecución disciplinada de los planes comerciales y la dinamización de los puntos de venta, así como el mantenimiento de una disciplina en el control de gastos, son los ejes principales que han permitido que la Compañía creciera en moneda local en América Latina y Marruecos. Junto con la renovación del parque de máquinas, que suma más de 500 slots en el trimestre, se evidencia una gestión eficiente orientada a la innovación.

La estrategia multicanal continúa siendo clave, con la promoción de la oferta online de Sportium y acciones de venta cruzadas, además de las renovaciones de los corners de apuestas en los casinos.