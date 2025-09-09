Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre las inversiones: "España es un país lleno de cuñados"

Las inversiones son una buena manera de ganar dinero. Aunque es bastante arriesgo, poner tu dinero en viviendas, acciones u otros activos puede ser muy rentable si se sabe hacer bien. Gonzalo Bernardos ha dado su visión sobre cómo aprovechar las oportunidades del mercado.

El profesor ha abierto un debate sobre la rentabilidad de las inversiones con su última publicación en X (antes Twitter). Gonzalo Bernardos ha sido muy crítico con estas personas: "En España nadie pierde con las inversiones, todo el mundo gana. Compran cuando el precio está más bajo y venden cuando está más elevado. El banco les da crédito para comprar lo que quieran por el importe que deseen, aunque sus ingresos sean bajos. Un país lleno de ‘cuñados’".

La vivienda es la inversión favorita de los españoles

En España, la vivienda se ha consolidado como la principal forma de inversión. Según datos del Banco de España, más del 75 % del patrimonio de las familias españolas está concentrado en inmuebles, frente a apenas un 10 % en activos financieros. Comprar una segunda vivienda para alquilar o como refugio de ahorro sigue siendo una práctica habitual, pese a que los precios han crecido un 35% en la última década, lo que reduce el margen de beneficio.

El alquiler, especialmente en grandes ciudades ofrece rentabilidades brutas que oscilan entre el 3,5% y el 7% anual, pero conlleva riesgos como la morosidad, la ocupación ilegal o los costes de mantenimiento, factores que muchos inversores particulares tienden a infravalorar.

Los ciudadanos se interesan en acciones y fondos de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calcula que apenas el 14% de los españoles invierte en acciones de manera directa. Este dato es bastante inferior al de países como Estados Unidos, donde supera el 50%. Esto se debe a que el mercado bursátil tiene inversores con un perfil muy conservador, pese a la gran variedad de oferta que existe.

Sin embargo, cada vez más ciudadanos apuestan por fondos de inversión o planes de pensiones. En 2024, se registraron 17 millones de inversores en este tipo de ahorros.

Otro de los grandes atractivos para los inversores son las criptomonedas, que también se han abierto camino entre los más jóvenes. Según un informe de ING, el 10% de los españoles posee algún tipo de criptoactivo, aunque la alta volatilidad y la falta de regulación generan incertidumbre.

Por todo esto, Gonzalo Bernardos pone el foco en una realidad, la creencia de que invertir en España es siempre rentable, cuando lo cierto es que los riesgos son elevados y pueden perder todo su dinero si no lo hacen bien.