El mapa de la gran saturación de la red eléctrica: cinco comunidades autónomas rozan el colapso total

Las grandes eléctricas han demostrado con datos concretos el gran problema de saturación de las redes eléctricas en España del que vienen lanzado alarmas desde hace años. Las compañías energéticas del negocio de la distribución estaban obligadas por primera vez a publicar este mpartes los mapas de capacidad de sus redes, detallando la potencia ya ocupada y la que aún esta disponible en cada uno de los miles de nudos de sus infraestructuras de todo el país.

Endesa, Iberdrola, EDP (agrupadas en la patronal Aelec) y Naturgy han confirmado que en el conjunto del país el 83,4% de los nudos de sus redes de distribución está ya saturado y tienen que rechazar todas las peticiones de conexión que reciben en ellas. La gravedad de la congestión se reparte de manera desigual por todo el territorio español y hay cinco comunidades autónomas que rozan el colapso total y en la que conseguir derecho de acceso se ha convertido en una tarea imposible para grupos industriales, energéticos, tecnológicos e inmobiliarios.

Cinco CCAA, al límite

Según los datos agregados recopilados por la patronal Aelec con la información hecha pública por las compañías del sector, el País Vasco y La Rioja son las que presentan una situación crítica con el 99% de la capacidad de sus redes de distribución (las que llegan hasta el cliente final) ya ocupada, sea por consumidores ya en operativos o por proyectos que han ya cuentan con derecho de conexión. Y una situación extrema también se sufre en otras regiones como Aragón (96%), Navarra (94%) y Andalucía (93%).

Y por encima de la media nacional de la saturación de las infraestructuras también se encuentran Extremadura (87% de sus nudos totalmente ocupados), Castilla y León (85%), Castilla-La Mancha (85%), según los datos publicados por las compañías eléctricas. En el extremo contrario, las regiones con las redes eléctricas más liberadas y con más capacidad de conectar nuevos proyectos son Asturias (26%), Canarias (33%), Baleares (39%) o Galicia (49%).

La información hecha pública refleja una saturación histórica que dificulta avanzar en la conexión de cientos de proyectos industriales, energéticos y del sector digital (como los centros de datos) que necesitan acceso a la electricidad para hacerse realidad. Todas las compañías energéticas que gestionan redes de distribución rechazaron durante el año pasado dos de cada tres solicitudes para conectarse a sus infraestructuras. En 2024 las eléctricas denegaron más del 60% de las peticiones de acceso presentadas por instalaciones de demanda y de almacenamiento, según confirma la propia CNMC con la información agregada de que dispone.

Sólo en un año, proyectos que acumulaban solicitudes de acceso a la red por unos 40.000 megavatios (MW) de potencia recibieron un 'no' por respuesta. Desde el sector eléctrico se viene advirtiendo desde hace años que inversiones milmillonarias en proyectos industriales pueden perderse o ya se han perdido por la falta de capacidad de la red.

