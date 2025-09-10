Los gastos de la vuelta al cole que desgravan en el IRPF si vives en Aragón

La vuelta al cole es sinónimo de compras y gastos extras en muchos hogares de Aragón, desde libros de texto hasta ropa y calzado. Según la OCU, las familias aragonesas dedicarán de media 500 euros por alumno en el inicio de las clases para el curso 2025-2026. Una cantidad que puede variar en función del tipo de centro educativo.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha recordado en un comunicado los gastos de la vuelta al cole que desgravan en el IRPF de las familias aragonesas, como los de la guardería, las clases extraescolares o, ahora también, el transporte público.

Gastos deducibles

Según detalla la asociación, en Aragón son deducibles los gastos en libros de texto para educación primaria y secundaria, y en material escolar (con límites por tramos en las bases imponibles), además de los de transporte escolar, hasta los 50 euros.

Además, las familias aragonesas pueden presentar en su Declaración de la Renta los gastos de guardería para deducir el 15% de este gasto hasta su límite de 250 euros o 125 euros en el periodo impositivo que el niño cumpla los 3 años de edad.

Por otro lado, se puede aplicar una deducción del 25% en la cuantía del importe destinado a las clases extraescolares de apoyo y refuerzo, como por ejemplo, el inglés o el logopeda. Los gastos en formación para la discapacidad (menores con discapacidad del 65% o más) también son deducibles en un 25% desde 2024.

Novedades

Como novedad este curso, los gastos de transporte pueden desgravarse: 50 euros por los gastos para la adquisición de abonos públicos de carácter unipersonal y nominal, incluyendo las cuotas para el uso de sistemas públicos de alquiler de biciletas.