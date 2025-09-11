Así es el nuevo registro horario que Trabajo quiere aplicar en España

El Congreso tumbó ayer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Sin embargo, el Gobierno de coalición no renuncia a una de las medidas incluidas en esa reforma: el nuevo registro horario en las empresas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó que esta se aprobará mediante real decreto cuyo trámite se iniciará este jueves.

Con ello, el Ejecutivo busca endurecer el control sobre las horas trabajadas y elevar las multas a las empresas que incumplan la normativa. La normativa vigente desde 2019 se consolidará con tres cambios clave a partir de 2025: el registro será exclusivamente digital, la Inspección de Trabajo podrá acceder a los datos en tiempo real y se incrementarán las sanciones para las compañías que lo incumplan.

Con esta reforma, el Gobierno de España pretende garantizar un mayor cumplimiento de la jornada laboral y evitar abusos en las horas extra no remuneradas.

Adiós a fichar en papel

Los cambios en la forma de registrar la jornada laboral obligarán a las empresas a cambiar a un sistema de control electrónico. De esta forma, la Inspección de Trabajo podrá acceder en remoto a las horas realizadas y controlar si existe fraude.

Desde 2019, todas las empresas tienen la obligación de hacer fichar a sus empleados y contar cuántas horas hacen cada día, pero el Gobierno quiere dar un paso más en aras de que el registro sea más fiable y controlable.

Una empleada utiliza una llave digital para fichar al comenzar y terminar su jornada laboral en unas oficinas. / Ferran Nadeu

Según establece el proyecto de ley para la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada se erige como “un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo”. Por lo tanto, un registro adecuado debe incluir:

Utilización de medios digitales

Cumplimentación de forma personal y directa

Garantías de autenticidad y trazabilidad

Utilización de formatos comprensibles

Establecimiento de obligaciones documentales y de accesibilidad inmediata e interoperabilidad

Hasta 10.000 euros de multas por incumplir con el registro

Para hacer efectivo su cumplimiento, se prevé multiplicar las sanciones a las empresas, que si bien hasta ahora recibían una sanción individual, en lo adelante será por cada uno de los empleados que no registre bien sus horas.

En el proyecto también se modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para endurecer “las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo”.

Así las infracciones anteriores se sancionarán con las siguientes multas: “en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros”.

Cuando la infracción cometida sea por no contar con el registro o haberlo falseado, la sanción no sería por empresa, sino por cada trabajador afectado.