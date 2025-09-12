Sector bancario
El consejo del Sabadell rechaza la opa del BBVA por "infravalorar muy significativamente" su banco
El accionista David Martínez insta al BBVA a mejorar el precio
El consejo de administración del Sabadell ha rechazado por unanimidad la oferta de compra (opa) presentada por el BBVA y ha aconsejado a sus accionistas que no la acepten. Los administradores, así, entienden que la propuesta de su rival "no recoge adecuadamente el valor intrínseco" de sus acciones, "infravalorando muy significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario".
"En efecto, el consejo de administración considera que la contraprestación es insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor", insiste el consejo en su preceptivo informe sobre la opa.
Su rechazo no es ninguna sorpresa después de que el BBVA no haya mejorado su oferta: el consejo ya rechazó la opa en mayo de 2024. La gran novedad es que despeja una incógnita relevante, la posición del financiero mexicano David Martínez. El principal accionista particular del banco, con un 3,86% de su capital y puesto en el consejo, se ha sumado al rechazo a la oferta, pero solo por considerar que su precio es insuficiente.
"La operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable", ha incluido Martínez en el informe, en el que también solicita "respetuosamente a BBVA que lo reconsidere y presente una oferta competitiva, a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas".
