Gonzalo Bernardos, economista, sobre el ‘no’ a la reducción de jornada: "El problema es que perdura el modelo de los años 60"

Esta semana, el Congreso ha rechazado la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales con los votos en contra de PP, Vox, Junt y UPN. El economista Gonzalo Bernardos ha analizado la medida en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde', y ha asegurado que, aunque no haya salido adelante, "está muy bien y es de sentido común".

Según el especialista, "que en 22 años solo se haya reducido siete horas es una minucia", y ha indicado que en las últimas décadas, ni los sueldos han subido ni la jornada laboral se ha reducido de manera significativa.

De haberse aprobado la reducción de jornada, Bernardos opina que habría tenido efectos positivos, como el aumento de los salarios por hora, una disminución de la desigualdad con los funcionarios, que ya trabajan 37,5 horas semanales, y una mayor apropiación de los trabajadores de la productividad que generan.

En su análisis, el experto cree que el 'no' de Junts no afecta a sus votantes principales, los pequeños empresarios, que valoran de manera positiva la postura del partido. Según el economista, estas empresas "son poco productivas" y lo compensan con contratos de muchas horas donde "una parte de ellas no se cobra". Por eso, el 'no' de Junts les "suena a música celestial".

Cambio de modelo productivo

Bernardos recuerda que la propuesta de Yolanda Díaz proponía un cambio de modelo productivo, basado en "trabajar con mayor calidad, dedicar menos horas, pero más eficiencia y tener unos trabajadores más contentos". Algo que según Bernardos "siempre suma".

Por eso, el economista anima a los sindicatos A "apretar en los convenios laborales" y, sobre todo, "jugar al aumento de salario", ya que la mayoría de la gente prefiere ganar más a trabajar menos horas, aunque lo ideal es la combinación de "las dos cosas".

Finalmente, el especialista señala que ya hay empresas donde se trabaja 37 horas y media, "o incluso menos", mientras que en otras el empresario "trabaja muchísimas horas", pero sin "la capacidad suficiente para innovar o mejorar algo en relación a sus competidores".

"El principal problema de este país es que perdura el modelo de los años 60 del siglo pasado y todos salimos perdiendo", concluye.