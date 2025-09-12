Gonzalo Bernardos, economista, sobre el ‘no’ a la reducción de jornada: "El problema es que perdura el modelo de los años 60"
"Que en 22 años solo se haya reducido siete horas es una minucia", afirma el experto
Esta semana, el Congreso ha rechazado la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales con los votos en contra de PP, Vox, Junt y UPN. El economista Gonzalo Bernardos ha analizado la medida en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde', y ha asegurado que, aunque no haya salido adelante, "está muy bien y es de sentido común".
Según el especialista, "que en 22 años solo se haya reducido siete horas es una minucia", y ha indicado que en las últimas décadas, ni los sueldos han subido ni la jornada laboral se ha reducido de manera significativa.
De haberse aprobado la reducción de jornada, Bernardos opina que habría tenido efectos positivos, como el aumento de los salarios por hora, una disminución de la desigualdad con los funcionarios, que ya trabajan 37,5 horas semanales, y una mayor apropiación de los trabajadores de la productividad que generan.
En su análisis, el experto cree que el 'no' de Junts no afecta a sus votantes principales, los pequeños empresarios, que valoran de manera positiva la postura del partido. Según el economista, estas empresas "son poco productivas" y lo compensan con contratos de muchas horas donde "una parte de ellas no se cobra". Por eso, el 'no' de Junts les "suena a música celestial".
Cambio de modelo productivo
Bernardos recuerda que la propuesta de Yolanda Díaz proponía un cambio de modelo productivo, basado en "trabajar con mayor calidad, dedicar menos horas, pero más eficiencia y tener unos trabajadores más contentos". Algo que según Bernardos "siempre suma".
Por eso, el economista anima a los sindicatos A "apretar en los convenios laborales" y, sobre todo, "jugar al aumento de salario", ya que la mayoría de la gente prefiere ganar más a trabajar menos horas, aunque lo ideal es la combinación de "las dos cosas".
Finalmente, el especialista señala que ya hay empresas donde se trabaja 37 horas y media, "o incluso menos", mientras que en otras el empresario "trabaja muchísimas horas", pero sin "la capacidad suficiente para innovar o mejorar algo en relación a sus competidores".
"El principal problema de este país es que perdura el modelo de los años 60 del siglo pasado y todos salimos perdiendo", concluye.
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado
- El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Javier Paredes, exjugador de Real Zaragoza y Albacete: 'Claro que el runrún influye y genera dudas, vamos a aguantar un poco
- Muere un hombre tras sufrir una cogida durante el encierro de las fiestas de un pueblo de Zaragoza
- Ya hay fecha para el desalojo del edificio de Correos en El Portillo