Sector bancario
El Govern catalán ve "muy relevante" que el consejo del Sabadell rechace la opa del BBVA de forma "clara y unánime"
Sara González
El Govern de Salvador Illa considera que es "muy relevante" que el consejo de administración del Banc Sabadell haya rechazado por unanimidad la oferta de compra presentada por el BBVA. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que se trata de una respuesta "clara". Tratanto de no pisar ningún callo añaden que "respetan" el proceso de decisión y que ahora todo quedará en manos de los accionistas, aunque en los últimos meses tanto el president de la Generalitat como sus consellers se han mostrado contrarios a la opa.
En el Govern están convencidos que las condiciones fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para preservar "el interés general" están siendo útiles para que la opa no acabe resultando lesiva para los intereses de las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de Catalunya. No obstante, se acogen a la "prudencia" sobre la decisión final que acaben tomando los accionistas del Sabadell a sabiendas también de que cabe la posibilitat que el BBVA acabe elevando su oferta.
"Yo preferiría que no saliera adelante", llegó a manifestar públicamente Illa el pasado mes de junio en las jornadas que organiza el Cercle d'Economia con toda la flor y nata del mundo empresarial en la primera fila.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado
- El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Javier Paredes, exjugador de Real Zaragoza y Albacete: 'Claro que el runrún influye y genera dudas, vamos a aguantar un poco
- Muere un hombre tras sufrir una cogida durante el encierro de las fiestas de un pueblo de Zaragoza