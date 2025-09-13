Estás pagando un 10% en impuestos por la herencia de tu vivienda cuando podrías pagar solo un 1%: este es el truco
El asesor inmobiliario y abogado Manuel Requena asegura que muchas veces pagamos más de lo que deberíamos por no asesorarnos
P. T. García
"Estás pagando un 10% en impuestos por la herencia de tu vivienda cuando podrías pagar solo un 1%". Esta es la advertencia que hace el asesor inmobiliario y abogado Manuel Requena, que cuenta dónde está el truco.
"En lugar de hacer una compra y venta directa, puedes optar por una extinción de condominio. Uno de los copropietarios se queda con el cien por cien de la vivienda y compensa económicamente a los demás. Esto es como comprar su parte, pero fiscalmente es mucho más barato", comienza diciendo.
Impuesto de transmisiones
Requena continúa con su explicación: "Si compras directamente a tus hermanos, tendrás que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es autonómico y suele estar entre el 6 y el 11%. En algunos casos especiales, como primera vivienda, familias numerosas o personas con discapacidad, se aplica una tasa más baja. Pero si optas por la extinción de condominio, en lugar de pagar ese impuesto, pagarás el impuesto de actos jurídicos documentados, que suele estar entre el 0,5% y el 1,5%. Lo importante es que este impuesto no se calcula sobre el valor total de la propiedad, sino solo sobre la parte que realmente adquieres".
Hay que informarse
Según Manuel Requena, en la notaría deberían explicarlo cuando se trata de una herencia, pero "no es raro que alguien firme un contrato privado de compraventa sin asesorarse y termine pagando mucho más impuestos de los que debería". "Así que antes de mover un solo papel, infórmate bien", remata el experto.
La extinción de condominio, al detalle
Según el despacho de abogados Herranza Ramia, la extinción de condominio es un procedimiento jurídico mediante el cual se pone fin a la situación de copropropiedad sobre un bien inmueble. Es decir, se disuelve la titularidad compartida que existe entre dos o más personas, de modo que el bien deja de pertenecer conjuntamente a varios titulares.
Una vez extinguida la copropiedad, la propiedad puede adjudicarse a uno solo de los copropietarios, quien compensa económicamente al resto, o bien puede venderse a un tercero, repartiéndose el valor entre todos los interesados. Este mecanismo se utiliza frecuentemente en casos de herencias, divorcios o disolución de sociedades, y permite simplificar la gestión del bien al atribuirle un único titular o facilitar su venta.
Tal y como recoge el Código Civil, la extinción de condominio reúne las siguientes características:
- No se puede obligar a ninguno de los condueños a permanecer en el condominio, cualquiera de ellos puede pedir que se divida el bien común en cualquier momento.
- Serán válidos los pactos de conservación del bien indiviso en un plazo máximo de 10 años, prorrogables.
- No podrá pedirse la división de la cosa común si ello convierte el bien en inservible para su uso.
- Podrán dividir la cosa común los mismos interesados, o por los árbitros o amigables componedores que hayan nombrado los partícipes. En el segundo caso, deberá realizarse de forma proporcional al derecho de cada interesado.
- Si los partícipes tuvieren algún acreedor o cesionario, podrán estos oponerse a la división o a la verificación de la misma sin su concurso; sin embargo, no podrán impugnarla si ya se consumó, salvo en caso de fraude.
- Cuando el bien no se pudiera dividir y los condueños no hayan conseguido acordar la adjudicación a uno de ellos con indemnización pertinente por parte del beneficiado al resto, se procederá a la venta del bien y al reparto equitativo del precio.
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- Los profesores del IES Miguel de Molinos de Zaragoza pintan las aulas: 'Estamos haciendo el trabajo que no nos toca
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: 'Es inaceptable e insostenible
- La Policía investiga una presunta violación a una mujer en la ribera del Ebro