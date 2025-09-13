Estás pagando un 10% en impuestos por la herencia de tu vivienda cuando podrías pagar solo un 1%: este es el truco

"Estás pagando un 10% en impuestos por la herencia de tu vivienda cuando podrías pagar solo un 1%". Esta es la advertencia que hace el asesor inmobiliario y abogado Manuel Requena, que cuenta dónde está el truco.

"En lugar de hacer una compra y venta directa, puedes optar por una extinción de condominio. Uno de los copropietarios se queda con el cien por cien de la vivienda y compensa económicamente a los demás. Esto es como comprar su parte, pero fiscalmente es mucho más barato", comienza diciendo.

Impuesto de transmisiones

Requena continúa con su explicación: "Si compras directamente a tus hermanos, tendrás que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es autonómico y suele estar entre el 6 y el 11%. En algunos casos especiales, como primera vivienda, familias numerosas o personas con discapacidad, se aplica una tasa más baja. Pero si optas por la extinción de condominio, en lugar de pagar ese impuesto, pagarás el impuesto de actos jurídicos documentados, que suele estar entre el 0,5% y el 1,5%. Lo importante es que este impuesto no se calcula sobre el valor total de la propiedad, sino solo sobre la parte que realmente adquieres".

Hay que informarse

Según Manuel Requena, en la notaría deberían explicarlo cuando se trata de una herencia, pero "no es raro que alguien firme un contrato privado de compraventa sin asesorarse y termine pagando mucho más impuestos de los que debería". "Así que antes de mover un solo papel, infórmate bien", remata el experto.

La extinción de condominio, al detalle

Según el despacho de abogados Herranza Ramia, la extinción de condominio es un procedimiento jurídico mediante el cual se pone fin a la situación de copropropiedad sobre un bien inmueble. Es decir, se disuelve la titularidad compartida que existe entre dos o más personas, de modo que el bien deja de pertenecer conjuntamente a varios titulares.

Una vez extinguida la copropiedad, la propiedad puede adjudicarse a uno solo de los copropietarios, quien compensa económicamente al resto, o bien puede venderse a un tercero, repartiéndose el valor entre todos los interesados. Este mecanismo se utiliza frecuentemente en casos de herencias, divorcios o disolución de sociedades, y permite simplificar la gestión del bien al atribuirle un único titular o facilitar su venta.

Tal y como recoge el Código Civil, la extinción de condominio reúne las siguientes características: