Grifols pide a la Audiencia Nacional que dos socios de KPMG declaren en el caso contra Gotham

Grifols ha pedido al Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional que dos socios de KPMG Auditores declaren como testigos en el caso contra el fondo bajista Gotham, que lanzó cuatro ofensivas en 2024 contra la compañía, según informa en un escrito dirigido a ese juzgado al que ha tenido acceso 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica.

Las informaciones desfavorables de Gotham provocaron que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abriera una investigación y posteriormente sancionara con cerca de 1,4 millones de euros a Grifols y varios de sus consejeros por defectos en la información contable y en los informes de gestión.

Ahora, y en referencia a una información de El Confidencial de la que se desprende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, habría concluido que el informe de KPMG sobre Grifols era correcto, reclama al juzgado que cite a declarar a David Hernanz Sayans y a Josep Salvador Martínez, ambos socios de KPMG.

Auditor de las cuentas

El primero es firmante de las auditorías de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, mientras que el segundo tomó parte en la de 2023.

De esta forma, Grifols solicita al juzgado la posibilidad de consultar el informe del ICAC, si es que obra en las actuaciones, o en el caso contrario, que se acuerde oficiar al instituto a fin de que remita la información acerca del estado del procedimiento incoado a partir de la remisión por la CNMV de los informes de auditoría emitidos por KPMG respecto de Grifols.

Suscríbete para seguir leyendo