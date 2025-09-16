Coyuntura
El Gobierno eleva en una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2025, hasta el 2,7%
Economía prevé la creación de medio millón de empleos al año en 2025 y en 2026, hasta rozar los 23 millones de puestos
El Gobierno ha decidido elevar en una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2025. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado esta actualización en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y ha justificado la revisión en un mejor comportamiento de la economía durante el tercer trimestre, según apuntan ya diferentes indicadores adelantados como la afiliación, la producción industrial o los indicadores de confianza.
Según Economía, los principales factores que explican este crecimiento son el dinamismo del empleo, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión como del sector exterior.
"Estimamos que el PIB crecerá un 0,7% en el tercer trimestre y eso nos coloca en una posición ideal para elevar nuestra previsión para el conjunto del año hasta el 2,7%", ha explicado Cuerpo. El ministro ha valorado que "se trata de una previsión prudente para lo que podemos esperar en este 2025" y ha dejado la puerta abierta a posibles nuevas revisiones al alza si el sector exterior evoluciona mejor de lo que se espera en este momento.
La actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno se ha anunciado el mismo día en el que el Banco de España también ha revisado al alza su proyección de crecimiento de la economía española. El Banco de España ha elevado su previsión en dos décimas, hasta el 2,6%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Radovanovic es baja, Tachi entra en la lista y Adrián sigue bajo palos en un once con tres cambios
- Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- El Real Zaragoza pone corazón, pero no fútbol ante el Albacete y sigue sin ganar (0-0)
- Zaragoza lanzará sus Fiestas del Pilar con una 'actuación provida', impuesta por Vox, con el Padre Guilherme