Cada vez son más las personas que dejan de lado los coches de combustión y deciden apostar por la compra de vehículos eléctricos. Una forma mucho más sostenible de transporte y que favorece claramente a la movilidad eléctrica. Con la aparición de este tipo de vehículos, han surgido nuevas palabras que no paran de repetirse una y otra vez, pero que no mucha gente sabe cuál es realmente su significado.

Uno de los términos más usados es el de gigafactoría. Este término debe su nombre a la unidad de medida que manejan: los gigavatios-hora (GWh) de producción anual de baterías. Frente a las fábricas convencionales, las gigafactorías buscan alcanzar escalas inéditas que permitan cubrir la demanda masiva de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento de energías renovables y redes eléctricas inteligentes. No debemos confundir el concepto de gigafactoría con planta de montaje de baterías.

Aunque pueda sonar a confusión, una planta de montaje y una gigafactoría cumplen funciones distintas. La gigafactoría produce desde cero las celdas —la parte más compleja y costosa del proceso— y requiere inversiones multimillonarias y gran consumo energético. La planta de montaje, en cambio, no fabrica celdas, sino que se centra en integrar esas piezas en baterías completas listas para su uso.

Qué es una planta de montaje de baterías

En plena carrera por electrificar el transporte, las baterías se han convertido en el corazón de los nuevos vehículos. Pero su fabricación no siempre se concentra en una sola instalación: mientras las llamadas gigafactorías producen las celdas en grandes volúmenes, existen otro tipo de instalaciones igual de estratégicas, las plantas de montaje de baterías, encargadas de dar forma al producto final que alimenta a coches, autobuses o sistemas de almacenamiento energético.

El proceso arranca con la recepción de las celdas, pequeñas unidades que acumulan energía. Estas celdas se ensamblan en módulos y, posteriormente, en packs de baterías. En esta fase se incorporan los sistemas de refrigeración, cableado y el conocido BMS (Battery Management System), un dispositivo electrónico que controla la seguridad, la carga y la temperatura de cada batería.

El resultado es un conjunto robusto y listo para instalarse directamente en un vehículo eléctrico o en un sistema de almacenamiento estacionario. Antes de salir al mercado, cada batería pasa por estrictas pruebas de calidad que verifican su fiabilidad y seguridad.