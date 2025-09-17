Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos

Las ayudas públicas son una herramienta que ayuda a jubilados, parados y hogares vulnerables a mantener un nivel de vida digno y permite que la economía del país no se estanque por la falta de consumidores. Entre estas prestaciones, la Seguridad Social cuenta con una ayuda de 1.500 euros para los nacidos entre 1960 y 2002, pero deben cumplir una serie de requisitos.

Según los datos de 2023, 16,3 millones de personas se beneficiaron de estos subsidios. Dentro de estos datos, la subida más significativa ha sido la de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV): más de 2,3 millones de personas en agosto de este año según los datos del Ministerio de Seguridad Social.

El IMV es una prestación a la que tienen acceso las personas entre los 23 y los 65 años. Los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) apuntan a que hay más de 764.905 hogares que reciben este ingreso.

Requisitos y cuantías del IMV

Como requisitos indispensables para poder recibir el IMV, los interesados tendrán que haber nacido entre 1960 y 2002, es decir, tener entre 23 y 65 años. Asimismo, deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente desde al menos dos años antes de la solicitud.

También podrán optar al IMV las personas de entre 18 y 22 años si provienen de centros residenciales de protección de menores. Además, habrá que acreditar que el beneficiario se encuentra en situación de vulnerabilidad económica ante la Seguridad Social.

Se considera que la situación es de vulnerabilidad económica cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales del último ejercicio fiscal es inferior en 10 euros o más a la cuantía mensual del IMV que recibiría esa persona. El límite de rentas de un adulto para poder solicitarlo será de 20.353,62 euros al año o de 1.449,39 euros mensuales.

La cuantía garantizada del IMV para este año se cifra en 658,81 euros mensuales para un beneficiario. Esta cantidad varía en función de factores como si se trata de una unidad de convivencia, si hay menores a cargo (115 euros extra por cada menor de tres años) o si alguno de los beneficiarios tiene alguna discapacidad.

Documentación necesaria para solicitar el IMV

La documentación para solicitar el IMV incluye el DNI, el certificado de empadronamiento, el Libro de Familia y documentación que acredite la situación económica del interesado, como la última declaración de la Renta.