SECTOR INMOBILIARIO
La vivienda sube más de un 6% en lo que va de año
Baleares y Madrid se mantienen como la comunidad autónoma y la provincia con la vivienda más cara, respectivamente
El mercado residencial español mantiene su escalada de precios en 2025. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados este viernes, el precio medio de la vivienda libre ronda ya los 2.100 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 6,1% en lo que va de año y del 10,4% interanual respecto al mismo periodo de 2024. Solo en los últimos tres meses, el coste de adquirir un inmueble ha crecido un 3%.
Baleares se mantiene como la comunidad más cara para comprar una casa, con un precio medio de cerca de 3.200 euros por metro cuadrado, registrando incrementos interanuales del 13,4%, seguida de Madrid, cerca de los 3.150 euros y con revalorizaciones del 10,6%. La vivienda ha subido en el último año también de forma notable en País Vasco, un 10,3%, y en Cataluña, un 7,5%. Madrid es la provincia más cara, con un precio medio de 3.630 euros por metro cuadrado, seguido de Barcelona, en 3.076 euros por metro cuadrado y Guipúzcoa, 3.066 euros.
(Habrá Ampliación)
