La reforma del Estatuto de los Trabajadores que permite 'autodespedirte' con indemnización y paro: "Zanja las dudas"

Desde abril de 2025, los trabajadores cuentan con un nuevo respaldo legal para plantar cara a las empresas que no cumplen con sus obligaciones. La reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores permite que un empleado pueda 'autodespedirse' manteniendo el derecho a indemnización y el acceso a la prestación por desempleo.

La medida, de aplicación en toda España, ofrece una alternativa para muchos empleados que, hasta ahora, se veían atrapados entre seguir trabajando sin cobrar o arriesgarse a perder sus derechos si abandonaban el puesto. Con esta novedad, el trabajador puede acudir a un juez y, si demuestra los incumplimientos de la empresa, poner fin a su contrato en condiciones similares a un despido improcedente.

¿Quiénes pueden acogerse al autodespido?

Aquellos trabajadores cuya empresa les deba al menos tres nóminas completas (no tienen que ser necesariamente consecutivas), pueden pedir la extinción del contrato con derecho a indemnización.

Aquellos trabajadores cuya empresa se retrase en el pago más de 15 días respecto a la fecha contratada de pago, y esos retrasos se acumulen durante al menos seis meses (no necesariamente seguidos), también pueden optar al autodespido.

¿Cómo funciona?

Para iniciar el proceso de autodespido se debe presentar una demanda judicial ante los tribunales laborales, en Aragón los Juzgados de los Solcial. Esta debe describir los impagos o los retrasos salariales, y solicitar la extinción del contrato con indemnización, igual que en un despido. Es importante poder documentar bien la petición, por lo que resultará imprescindible contar con nóminas, justificantes de cobros, pruebas de las fechas habituales de pago, etc.

Una vez presentada, el trabajador tendrá que esperar a que el juez dicte una resolución favorable y la relación laboral queda extinguida. Entonces, el empleado tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente y a solicitar la prestación por desempleo, siempre y cuando cumpla con los requisitos generales de cotización y situación legal.

En caso de duda, se puede recurrir a sindicatos, asesorías laborales o a los servicios de orientación del INAEM (Instituto Aragonés de Empleo) para obtener información y ayuda para tramitar la demanda, reunir pruebas, etc.

Otras causas de extinción del contrato

Además de los retrasos salariales, otras causas que permiten al trabajador solicitar la extinción del contrato son: