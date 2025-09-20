La reforma del Estatuto de los Trabajadores que permite 'autodespedirte' con indemnización y paro: "Zanja las dudas"
Desde el 3 de abril de 2025, establece criterios objetivos para resolver el contrato de trabajo con derecho a indemnización equivalente al despido improcedente.
Desde abril de 2025, los trabajadores cuentan con un nuevo respaldo legal para plantar cara a las empresas que no cumplen con sus obligaciones. La reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores permite que un empleado pueda 'autodespedirse' manteniendo el derecho a indemnización y el acceso a la prestación por desempleo.
La medida, de aplicación en toda España, ofrece una alternativa para muchos empleados que, hasta ahora, se veían atrapados entre seguir trabajando sin cobrar o arriesgarse a perder sus derechos si abandonaban el puesto. Con esta novedad, el trabajador puede acudir a un juez y, si demuestra los incumplimientos de la empresa, poner fin a su contrato en condiciones similares a un despido improcedente.
¿Quiénes pueden acogerse al autodespido?
- Aquellos trabajadores cuya empresa les deba al menos tres nóminas completas (no tienen que ser necesariamente consecutivas), pueden pedir la extinción del contrato con derecho a indemnización.
- Aquellos trabajadores cuya empresa se retrase en el pago más de 15 días respecto a la fecha contratada de pago, y esos retrasos se acumulen durante al menos seis meses (no necesariamente seguidos), también pueden optar al autodespido.
¿Cómo funciona?
Para iniciar el proceso de autodespido se debe presentar una demanda judicial ante los tribunales laborales, en Aragón los Juzgados de los Solcial. Esta debe describir los impagos o los retrasos salariales, y solicitar la extinción del contrato con indemnización, igual que en un despido. Es importante poder documentar bien la petición, por lo que resultará imprescindible contar con nóminas, justificantes de cobros, pruebas de las fechas habituales de pago, etc.
Una vez presentada, el trabajador tendrá que esperar a que el juez dicte una resolución favorable y la relación laboral queda extinguida. Entonces, el empleado tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente y a solicitar la prestación por desempleo, siempre y cuando cumpla con los requisitos generales de cotización y situación legal.
En caso de duda, se puede recurrir a sindicatos, asesorías laborales o a los servicios de orientación del INAEM (Instituto Aragonés de Empleo) para obtener información y ayuda para tramitar la demanda, reunir pruebas, etc.
Otras causas de extinción del contrato
Además de los retrasos salariales, otras causas que permiten al trabajador solicitar la extinción del contrato son:
- Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que menoscaben la dignidad del trabajador y no se realicen conforme al Art. 41.
- Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo fuerza mayor.
- La negativa del empresario a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo cuando una sentencia judicial ya ha declarado esas modificaciones injustificadas.
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
- La israelí Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: 'La limpiaculos