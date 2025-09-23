Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas

Stellantis paralizará su producción durante varios días en Zaragoza y otras cinco plantas europeas. Lo ha anunciado la propia firma este martes, en el que ha explicado esta medida como ajuste del ritmo de producción de las factorías para evitar la acumulación de existencias en las fábricas.

La decisión afectará a otra planta española, además de la de Figueruelas. La central de Madrid también frenará durante unos días su producción, dentro de una lista que completan Poissy (Francia), Eisenach (Alemania), Tychy (Polonia) y Pomigliano (Italia). Todas lo hacen por el mismo motivo, evitar el sobrestock de vehículos. Según ha explicado Stellantis en un breve comunicado, la automovilística toma esta decisión porque está "adaptando el ritmo de producción en algunas de sus plantas en Europa con cierres temporales".

La firma admite que el ajuste se hace para adaptarse a "un mercado difícil en Europa" y con la intención de una mejor gestión de las existencias que ya se acumulan en las campas de las fábricas, para hacer una administración "de la manera más eficiente posible antes de que finalice el año".

En Francia, la dirección de la factoría de Poissy, a las afueras de París, ha informado a los representantes de los trabajadores de que el parón se prolongará allí durante tres semanas, del 13 de octubre al 3 de noviembre. Según el diario económico francés Les Echos, la suspensión de la actividad será de cinco días en Eisenach, siete en Figueruelas (Zaragoza), nueve en Tychy, catorce en Madrid y quince en Pomigliano.

Stellantis tuvo un muy mal año en 2024 y está tratando ahora de recuperarse, pero entre enero y julio de este año sus ventas han seguido cayendo un 8,1 % en Europa continental, mientras que las de sus principales competidores, que son Renault y Volkswagen, subían un 5,8 % y un 3,6 %. Esa recuperación tiene que venir, en particular, con el lanzamiento de nuevos modelos y con la superación de algunas crisis, como la provocada por los airbag Takata.

Electrificación de líneas en Zaragoza

Antes del comunicado emitido por Stellantis este martes ya se conocía un próximo parón en la fábrica de Figueruelas para el mes de octubre. Tal y como adelantó este diario, la industri zaragozana frenará su producción para la instalación de la plataforma STLA Small, a nueva arquitectura creada por el grupo automovilístico para avanzar hacia la movilidad eléctrica.

Coincidiendo con las fiestas del Pilar de Zaragoza, e implicará el cierre de la fábrica en los primeros días (del día 6 al 13) y cambios organizativos de calado para adaptar la capacidad de producción durante tiempo que duren los trabajos. El plan, por lo tanto, condiciona el funcionamiento de la factoría hasta la finalización del ejercicio.

La nueva plataforma, compartida con las plantas de Vigo y Pomigliano d’Arco (Italia), se instalará en la línea 1 –la que ahora ensambla el Peugeot 208–, lo que se implicará su cierre temporal al menos medio año que se prevé que duren las obras. De esta forma, toda la producción se concentrará la línea 2. Esta última, encargada del montaje del Opel Corsa y el Lancia Ypsilon, asumirá así la carga de trabajo del citado coche de la marca de león.

Fuentes de Stellantis Zaragoza han concretado a este diario que durante las fiestas del Pilar, la línea 1 comenzará con el proceso de electrificación, mientras que la línea 2 parará como periodo vacacional. No se ha concretado si el parón anunciado ahora para evitar la acumulación de existencias afectará a la planta de Figueruelas con más días sin producción.