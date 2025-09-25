La CNMV autoriza la oferta mejorada del BBVA en su opa por el Banco Sabadell y amplía el plazo de aceptación hasta el 10 de octubre

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la modificación de las características de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco de Sabadell, según ha informado este jueves el supervisor bursátil, que ha ampliado el plazo de aceptación de la operación hasta el próximo 10 de octubre, incluido.

El consejo de administración de BBVA decidió a principios de semana mejorar la OPA sobre el banco catalán un 10%, modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones. En concreto, el organismo presidido por Carlos San Basilio ha adoptado con fecha de este jueves el siguiente acuerdo: "Autorizar la modificación de las características de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Banco de Sabadell, formulada por BBVA, que fue autorizada por la CNMV con fecha 5 de septiembre de 2025".

La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transforma en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones del banco catalán. Hasta ese momento, la contraprestación ofrecida era de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell. El detalle de las modificaciones del folleto inicial se encuentra recogido en el suplemento del folleto presentado por BBVA.

Niveles máximos en más de una década

La nueva oferta, consistente en un acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell, supone un incremento del 10% y resulta "excepcionalmente atractiva" para los accionistas de Banco Sabadell, según detacó BBVA en un comunicado. Esta mejora del 10%, precisó la entidad, se ha calculado con el precio de la acción de BBVA al cierre de mercado del pasado 19 de septiembre (16,41 euros por acción). La entidad resaltó además que la nueva oferta supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3,39 euros por acción, "en niveles máximos en más de una década".