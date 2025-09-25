¿Quién trabaja más horas: un chino o un español? La respuesta de un trabajador asiático te sorprenderá

“¿Quién trabaja más horas: un trabajador chino o un trabajador español?”, es la pregunta que le hace el presentar de un pódcast a un asiático. Y es que en España existe una percepción bastante extendida de que los chinos trabajan más que nosotros, una idea que ha calado especialmente por la presencia visible de comunidades chinas regentando comercios que abren todos los días, incluidos festivos, y con horarios amplios.

En cuanto a la productividad, China ha logrado destacar en las últimas décadas gracias a una combinación de disciplina, planificación y adaptación tecnológica. Si bien su modelo productivo se ha basado históricamente en mano de obra abundante y barata, en los últimos años ha evolucionado hacia sectores de alto valor añadido, como la tecnología, la inteligencia artificial y la manufactura avanzada. En comparación con España, donde la productividad está condicionada por factores como la rigidez laboral, la burocracia o la falta de inversión en innovación, el modelo chino parece más enfocado en la eficiencia y la competitividad global.

De ello precisamente habla un trabajador del país asiático. “Un español por ley trabaja 40 horas, pero en China no hay ley; en el contrato no pone cuántas horas tienes que trabajar. Puedes trabajar 50 horas, puedes trabajar 20. El que termina antes se va a su casa y, a lo mejor, puede coger cinco días de vacaciones porque los primeros dos días de la semana ha terminado todo su trabajo, pero en España es imposible”, subraya.

“Tú nunca verás a un chino en el trabajo que se pega su horita de descanso para tomarse una cerveza, para fumarse cuatro cigarros. Un chino es capaz de tirarse si hace falta 14 horas seguidas trabajando para terminar todas las tareas que tiene, pero aquí en España es diferente”, agrega el chino. Y es que, según recuerda, en España, por norma general, “tienes que trabajar de lunes a viernes ocho horas todos los días”.

En este sentido, señala que él va al trabajo y lo que no haga hoy, lo terminará mañana: “Total, me quedan otras ocho horas. En China lo terminas y te vas a tu casa”, concluye.