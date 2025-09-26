El BBVA descarta una segunda opa sobre el Sabadell si tiene que subir el precio respecto a la primera

El BBVA ha descartado este viernes lanzar una segunda oferta de compra (opa) sobre el Sabadell -una opción legal que tiene en caso de que en la primera se quede entre el 30% y el 50% del capital social de la entidad catalana- "si el precio no es el mismo" que en la primera propuesta. "La hipotética segunda opa (...) sería al mismo precio que la oferta actual, siempre, porque sería al contravalor en efectivo de la oferta que hemos presentado. Y BBVA nunca renunciaría a la condición y, por tanto, nunca procedería a esa segunda opa si el precio no es el mismo. En definitiva, que aquí no hay nada que ganar con esperar", ha asegurado el presidente de la entidad, Carlos Torres, en una entrevista en 'EFE'.

La posibilidad de que el banco de origen vasco tenga que lanzar una segunda opa sobrevuela sobre el proceso desde hace días, y no de forma inocente. Si la primera opa supera el 30% del capital del Sabadell pero no llega al 50%, el BBVA tiene la opción legal -que afirma no tener "ninguna intención" de ejercer- de bajar el umbral mínimo de aceptación con el que se conformaría del 50% al 30%. Ello le obligaría a lanzar una segunda opa por el resto del capital en el plazo de un mes y en efectivo (aunque también podría ofrecer como alternativa acciones propias a los propietarios del Sabadell que lo prefiriesen). El banco catalán lo está utilizando para tratar de que la primera opa fracase hasta tal punto (no alcance ni el 30%) que no pueda haber segunda, justo lo que Torres ha tratado de evitar.

La cúpula del Sabadell, al contrario que el presidente del BBVA, está dando por sentado que esa segunda oferta tendría que ser a un precio superior a la primera. Con ello, trata de que sus accionistas interesados en aceptar la opa no acudan a la actual y se esperen a la segunda. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aclarado que sería ella misma la que fije el "precio equitativo" que la ley de opas establece que tendría que tener esa segunda opa. Y con toda la intención, Torres ha querido este viernes negar que vaya a aceptar lanzar esa segunda oferta si tiene que ser en un precio superior a la primera.

Ni precio, ni plazo, ni fiscalidad

El banquero, en esta línea, ha aprovechado para afear veladamente a la cúpula del Sabadell su estrategia. "Sobre esto se ha hablado mucho y se han dicho cosas que generan confusión. Lo cierto es que el accionista debería aceptar la oferta ahora. No tiene ningún sentido esperar. Y no lo tiene porque esa hipotética, incierta segunda opa no tiene ningún atractivo frente a la oferta que sí que hoy existe una oferta excepcional. Y no lo tiene en precio, no lo tiene en plazo y no lo tiene en fiscalidad", ha argumentado el banquero.

Así, además de negar que la hipotética segunda opa pudiera tener un precio mayor que la primera, ha subrayado que "tardaría unos meses en ser efectiva porque hay que tramitarla y, en cambio, la oferta actual se puede aceptar ya". Su tercer argumento es que esa segunda opa obligaría a quienes la acepten a pagar impuestos por las plusvalías al ser en metálico. La primera, al realizarse mediante un intercambio de acciones, no tendría impacto fiscal. Pero solo en el caso de que el BBVA logre una aceptación de más del 50%: sí habría que tributar si se queda por debajo y decide seguir adelante.

Convencidos del 50%

Torres, sin embargo, ha negado que ese escenario sea posible: "Vamos a superar el 50%. Estamos absolutamente convencidos de ello porque es una oferta excepcional". En este sentido, ha afirmado que los accionistas institucionales del Sabadell le "han mostrado un apoyo generalizado" a la opa y que los accionistas particulares "están ya aceptando directamente la oferta". Con todo, no ha querido desvelar qué porcentaje de aceptación ha obtenido ya el banco (el plazo para que los propietarios del Sabadell interesados en aceptar la oferta lo hagan finaliza el 10 de octubre).

La aceptación "formal" de los accionistas profesionales, ha argumentado, "se reporta por parte de los custodios y sus custodios internacionales solamente al final del proceso". Y sobre los accionistas particulares: "No damos cifras todavía porque son muy preliminares, dado que muchas de las aceptaciones también tienen lugar en otros bancos y tiene que ir llegando esa información. Pero sí que puedo confirmar que están viniendo accionistas de Sabadell y clientes de Banco Sabadell a canjear sus acciones, a aceptar la oferta en BBVA, en nuestras oficinas". "Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que superaremos el 50% en la operación y, por tanto, no contemplamos esa otra posibilidad", ha mantenido, de nuevo en referencia a la segunda opa.