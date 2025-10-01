Hyperion (Pablo Casado) anuncia el lanzamiento de un segundo fondo de inversión en 2026 de 500 millones

El sector de la defensa español ha mostrado su músculo este martes en Madrid. La gestora de fondos especializada en el sector, Hyperion Fund, que lidera el expresidente del Partido Popular Pablo Casado ha anunciado en el primer día del inversor el lanzamiento de un segundo vehículo centrado en compañías de defensa y seguridad de hasta 500 millones para el próximo año. En 2024, el fondo que cuenta entre los socios al sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín, captó 150 millones de los cuales el 40% ya ha destinado a empresas como la industrial catalana Gutmar, las aeronáuticas Brok-air y ATS Aviation y las espaciales Pangea Aeroespace y Sateliot.

En el auditorio Rafael del Pino también se han dado cita este martes algunos rostros conocidos del mundo de la empresa y la política, como el presidente de Unicaja, José Sevilla; el presidente de Oesía, Luis Furnells; el presidente de Hispasat y exministro, Pedro Duque; el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta; el economista Daniel Lacalle, el exministro de Justicia, José María Michavila o el exdiputado del PP, Pablo Montesinos.

"Desde nuestro nacimiento hemos sido pioneros al ser el primer fondo europeo de defensa y ahora tenemos la vocación de convertirnos en la primera gestora de fondos global especializada en defensa y aeroespacial", ha subrayado Casado ante un abarrotado Auditorio Rafael del Pino. Hyperion espera invertir hasta 50 millones más este año, con el objetivo de tener hasta un 75% invertido. "Vemos un contexto marcado por un drástico despertar de Europa. En el siglo XX hemos visto como las innovaciones militares han llegado luego a la vida civil. Ahí está Internet, el GPS, los infrarrojos, el microondas... La dualidad en la actualidad es clave en este sector", ha remarcado Casado.

Entre los inversores de Hyperion se encuentran el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) -dependiente del Ministerio de Ciencia- que ha invertido hasta 28,5 millones de euros, el Fond-Ico -filial inversora del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- que cuentan con inversiones de alrededor de 10 millones de euros y grandes compañías españolas como Indra, Sapa y Prosegur. El "inversor ancla" es Nortia Investment Holding, el family office del fundador de los casinos Cirsa Manuel Lao. También cuenta con patrimonio de gestoras de fondos como Q-energy, McWin y Serena.

El comité asesor internacional de Hyperion cuenta con el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, que ha estado presente en la puesta de largo del vehículo de inversión del exlíder del PP. "Durante años gastar en Defensa ha sido un tabú, pero es lo único que garantiza los valores de España, sus ciudadanos y las empresas. El crecimiento de Europa se ha basado en los últimos años en la energía barata de Rusia, los bienes baratos de China y la seguridad que le proporcionaba Estados Unidos, pero ese mundo se ha terminado y Europa tienen que despertar", ha defendido.

Además de Casado y Rasmussen, el evento ha contado con dos mesas de debate en las que han participado las principales compañías del sector como Indra, Oesía, Amper, Gutmar o Sateliot. Los directivos de Indra y Oesía han compartido, curiosamente, espacio mientras se disparan los rumores de que la primera podría adquirir al grupo controlado por Furnells. Desde Oesía el mensaje es claro: "especialización frente a volumen", "ser los mejores en tecnología muy puntera para ganar contratos internacionales" mientras la apuesta de Indra es ganar capacidad industrial y tamaño para ser el tractor del tejido empresarial español de la defensa.