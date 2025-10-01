El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles, primera del mes de octubre, con una ligera bajada del 0,01%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.400 enteros y situarse en los 15.472,8 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la banca española, concretamente, de BBVA y Banco Sabadell.

El consejo de administración de Banco Sabadell ha mostrado su rechazo a la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA), según informó el banco catalán en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes tras el cierre de la Bolsa española.

En el plano internacional, un paquete de aranceles impuestos por Estados Unidos, en el que destaca el gravamen del 100% a la importación de productos farmacéuticos, entrará en vigor este 1 de octubre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunciase el pasado viernes.

En el terreno 'macro', la agencia de rating Moody's ha mejorado la calificación de 14 gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,61%), Rovi (+1,03%), Ferrovial (+0,82%) y CaixaBank, con un avance del 0,49%. En el lado negativo se situaban IAG, cuyos títulos cedían un 0,59% en la apertura, y Telefónica, que presentaba un descenso del 0,55%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Francfort y Milán cedían un 0,41% y un 0,3% en cada caso, mientras que Londres y París subían un 0,24% y un 0,04%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,55% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 66,39 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,55%, hasta los 62,71 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1770 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,282%.