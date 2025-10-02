José Elías, empresario: "El dinero ya no basta, la gente quiere tiempo libre"

Encontrar trabajadores se ha convertido en un desafío creciente para muchas empresas, especialmente en algunos sectores donde la demanda supera la oferta. Puestos bien remunerados, que antes atraían candidatos sin problema, hoy se quedan vacantes durante meses.

José Elías, empresario de éxito, lo confirma con su experiencia: “Ofrecer un sueldazo ya no te asegura tener al mejor talento en tu equipo. El dinero ha perdido su poder de seducción”, explica. Incluso en trabajos bien pagados, admite, le cuesta encontrar gente.

A través de un post en LinkedIn, Elías apunta a una realidad que muchos empleadores están empezando a asumir: “El dinero ya no es garantía de nada. La gente ha entendido que el tiempo vale más. Prefieren un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldo alto, si eso significa vivir para trabajar y estar todo el día pendiente del teléfono”.

Salario emocional

Según el empresario de éxito, propietario de la cadena de supermercados La Sirena, para retener talento hoy en día, el dinero ya no es el factor decisivo. "Los trabajadores buscan reconocimiento, motivación, flexibilidad para conciliar, oportunidades de viajar… pero no necesariamente un buen sueldo. Y me parece bien”, añade Elías, “porque un empleado motivado y feliz rinde mucho más que uno que está ahí solo por el dinero”.

El mensaje de Elías es claro: las empresas deben replantearse sus estrategias. “La pregunta ya no es cuánto puedes pagar. La pregunta es qué tipo de vida les estás ofreciendo. Porque el que piense que con soltar pasta es suficiente para retener talento, se va a quedar solo en la oficina”, afirma tajante.

En un mercado laboral competitivo, donde el equilibrio entre vida y trabajo se ha vuelto prioritario, las empresas que no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás. El dinero sigue siendo importante, pero ya no es suficiente para atraer ni fidelizar a los mejores trabajadores.