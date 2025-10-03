Premian a la empresa aragonesa Tecalsa por su respuesta eficaz ante las alarmas

Silvia Lasheras, directora de la empresa aragonesa Tecalsa, recibió el pasado viernes 26 de septiembre la placa de honor propuesta por el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya por la eficaz respuesta de la Central Receptora de Alarmas Tecalsa.

Tecalsa recibió el galardón por su trabajo durante 2024, destacando la evolución positiva que ha mostrado desde sus inicios en la gestión de las verificaciones y comunicaciones de avisos de alarma en Cataluña, contribuyendo así en la reducción del número de falsas alarmas a las que deben dar respuesta los Mossos d'Esquadra.

Al recibir el reconocimiento, Silvia Lasheras destacó la importancia de esta concesión: “Este logro no es individual. Es el resultado del compromiso, la coordinación y el trabajo conjunto de todos nuestros compañeros y compañeras que, día a día, aportan su experiencia, su criterio y su voluntad de mejora continua. Gracias por este reconocimiento, que recibo en nombre de todos los que forman parte de Tecalsa. Seguimos trabajando para avanzar aún más en eficiencia, colaboración y servicio a la ciudadanía".

Colaboración público-privada

La entrega de premios, en el Auditorio de Cornellà de Llobregat, estuvo presidida por la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, quien insistió en la importancia de la colaboración público–privada en este ámbito: “Necesitamos un sistema integral en el que la seguridad pública y la seguridad privada vayan de la mano para conseguir buenos resultados, no solo ahora sino también de cara al futuro”.

Así lo ha afirmado el pasado viernes en la celebración de la 11 edición del Día Catalán de la Seguridad Privada, en la que también ha participado el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jefe, Miquel Esquius, y la directora general del Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca.

“Los directivos y profesionales de la seguridad privada refuerzan nuestro modelo de seguridad pública. Su papel es fundamental para garantizar que la ciudadanía pueda vivir con libertad, ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones”, ha indicado la consellera, que ha agradecido al personal que forma parte de su trabajo durante todo el año.