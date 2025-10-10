Javier Moll recibirá la Medalla de Oro 2025 del Círculo de Empresarios de Galicia

Javier Moll de Miguel, presidente y fundador del grupo mediático Prensa Ibérica, al que pertenece FARO DE VIGO, recibirá la Medalla de Oro 2025 que otorga el Círculo de Empresarios de Galicia. Según la organización, la distinción será entregada como «reconocimiento a su trayectoria» al frente de «uno de los principales grupos de comunicación del país», así como por su compromiso «con el desarrollo del periodismo de proximidad y el fortalecimiento del tejido empresarial español».

La Medalla de Oro del Círculo constituye la máxima distinción otorgada por la entidad. Con ella se busca reconocer la aportación de empresarios y empresarias que, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen de forma destacada al progreso económico, social y cultural.

En el caso de Javier Moll de Miguel, natural de Zaragoza y licenciado en Derecho, desde el Círculo recuerdan que inició su carrera profesional en el ámbito financiero antes de dar el salto al mundo de la comunicación. En 1978 adquirió Editorial Prensa Canaria, origen del actual grupo Prensa Ibérica, que nacería formalmente en 1984 con la incorporación de nuevas cabeceras en diversas comunidades autónomas.

Crecimiento

Desde entonces, Moll ha liderado un proyecto que combina crecimiento, innovación y compromiso territorial. Bajo su dirección, Prensa Ibérica ha impulsado un modelo de periodismo cercano, plural y riguroso, consolidándose como el grupo de referencia en la prensa regional.

Más de 45 años después, el grupo cuenta con más de 40 cabeceras informativas repartidas por todo el territorio nacional y una plantilla formada por más de 1.200 periodistas que editan diarios como FARO, La Nueva España, Levante-EMV, Información, Diario de Mallorca, Diari de Girona o El Periódico de Catalunya, entre otros. En Galicia cuenta también con La Opinión de A Coruña, que precisamente este año celebra su 25 aniversario, y con El Correo Gallego, el periódico de la capital de la comunidad autónoma que fue adquirido en enero de 2023.

El Círculo destaca la «visión empresarial» de Moll, que «se ha basado siempre en la convicción de que la fortaleza de los medios locales y regionales es esencial para garantizar una información veraz, diversa y comprometida con la realidad de cada territorio».

El acto de entrega de la distinción será el próximo 14 de noviembre, coincidiendo con la celebración del 33º aniversario del Círculo de Empresarios, y asistirán representantes del mundo empresarial, institucional y de la comunicación, así como socios y amigos del Círculo.