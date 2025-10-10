Las personas que tienen entre 23 y 65 años pueden acceder a esta ayuda de la Seguridad Social de hasta 1.449 euros al mes

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue siendo una de las prestaciones sociales más importantes para las familias con rentas bajas en España, a pesar de seguir siendo vista con polémica por parte de algunos sectores. Actualmente, la versión actualizada del IMV tiene ya cuantías oficiales revisadas en 2025 y previsión de mantenerse para 2026.

Según datos del Gobierno, durante el mes de septiembre esta ayuda llegó a cerca de 2,4 millones de personas, garantizando un "apoyo mayor a los hogares con niños y niñas", en palabras de la ministra de la Seguridad Social Elma Saiz.

El IMV, regulado por la Ley 19/2021, garantiza unos ingresos mínimos mensuales a las personas y familias que no alcanzan cierto umbral económico. En la práctica, la cuantía depende del número de miembros del hogar y de los ingresos ya existentes: la Seguridad Social completa la diferencia hasta llegar a la renta garantizada que marca cada año.

En 2025, las cifras oficiales son claras:

Personas solas: 658,81 euros al mes.

658,81 euros al mes. Dos adultos y dos menores: alrededor de 1.145 euros al mes.

alrededor de 1.145 euros al mes. Unidades de cinco o más miembros: hasta 1.449 euros mensuales, la cantidad máxima reconocida por la Seguridad Social.

Además, las familias con hijos reciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que puede sumar entre 57 y 115 euros extra por menor, según la edad. Pueden solicitar el IMV las personas de entre 23 y 65 años (o mayores de 18 con hijos a cargo) que residan legalmente en España y acrediten ingresos y patrimonio por debajo de los límites establecidos. Es compatible con ingresos laborales moderados, lo que permite mantener la ayuda mientras se trabaja. El trámite puede realizarse en la web de la Seguridad Social o presencialmente, y la resolución suele tardar entre uno y tres meses.

¿Qué se espera para 2026?

Aunque aún no hay cifras oficiales, el Ministerio de Inclusión prevé una ligera revalorización de las cuantías para el próximo año, en línea con la subida de precios y la evolución de las pensiones mínimas. El objetivo: reforzar la red de protección social ante el encarecimiento de la vida. En definitiva, los nacidos entre 1960 y 2002 y atraviesas una situación económica vulnerable, el IMV puede ser la ayuda que marque la diferencia.