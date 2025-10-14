Opa
Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital
EFE
Madrid
Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo, según ha informado este martes el primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- La joven avenida que 'enlaza' varios barrios de Zaragoza y donde brotan las viviendas
- El fracaso con la destitución de Gabi Fernández y las terribles elecciones de entrenadores del Real Zaragoza
- Paseo al trantrán del Casademont Zaragoza por Leganés (47-68). La crónica del Leganés-Casademont Zaragoza
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad