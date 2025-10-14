La profesión de toda la vida con la que ganarás 6.000 euros al mes según Gonzalo Bernardos

Carpinteros, electricistas, fontaneros o herreros. Estas son algunas de las profesiones de toda la vida que sostuvieron durante décadas a miles de hogares en España y que están desapareciendo poco a poco. Cada vez son menos los jóvenes que se interesan por este tipo de oficios, considerados duros y poco atractivos. Esa falta de relevo generacional está creando un vacío que podría transformar por el mercado laboral en los próximos años y aumentar los emolumentos de estos profesionales.

Ante este escenario, una de las voces más reconocidas de la economía en España ha lanzado una afirmación que está cobrando más fuerza que nunca. Gonzalo Bernardos, economista y colaborador en programas como 'La Sexta Xplica' o 'Más vale tarde', ha dejado de lado por unos minutos el tema de la vivienda y las pensiones para adentrarse en la situación del mercado laboral.

Un buen salario

El profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha decidido centrarse únicamente en una profesión, la cual para él será una de las más demandadas debido a su falta de mano de obra y, por lo tanto, se cobrará mejores sueldos. Bernardos ha pronosticado qué les espera a los más jóvenes y en temas de empleo lo tiene bastante claro.

La construcción será uno de los trabajos con mejores condiciones salariales y mayor demanda en pocos años. "Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción”, aseguró Bernardos en una entrevista con Infobae. Aunque es verdad que hay puestos de la construcción que no requieren de apenas cualificación, hay otros que sí y en los que la experiencia y la pericia es un grado, por lo que esos profesionales acabaran rifándose entre las constructoras, lo que derivará en un aumento significativo de los salarios.

El futuro de muchos jóvenes preocupa demasiado al economista que ya lo ha ido dejando claros en distintos programas de televisión a lo largo de este año. En uno de estos habló a cerca del desencanto de muchos jóvenes que, pese a tener una buena formación, tienen la sensación de que la sociedad no les recompensa cuando llega el momento de incorporarse a la vida laboral.