Cox prevé invertir 5.500 millones hasta 2028 y superar los 6.000 millones en ventas

El alicantino Enrique Riquelme vuelve a demostrar la ambición que le ha llevado a convertirse en poco tiempo en uno empresarios más relevantes del país. El nuevo plan estratégico de Cox -que la firma se ha visto obligado a rehacer tras quedarse con los activos de Iberdrola en México- prevé una inversión de 5.500 millones de euros para los próximos tres años, con el objetivo de alcanzar unos ingresos anuales de entre 6.000 y 6.500 millones de euros a partir de 2028. Una fecha en la que, además, confía en lograr un ebitda (resultado de explotación antes de amortizaciones e impuestos) de entre 1.500 y 1.600 millones de euros.

Así lo ha explicado el propio Riquelme durante el Capital Market Day que ha celebrado la firma en Londres, en el que ha defendido la adquisición de Iberdrola México como una operación "transformacional" para la compañía. Una adquisición por la que pagará 3.700 millones de euros.

La mera integración de estos activos provocará que las ventas del grupo pasen de los 1.200 millones previstos a una horquilla de entre 2.600 y 2.700 millones y llevará el ebitda de 220 a 700 millones.

Sin embargo, el alicantino tiene claro que no quiere quedarse ahí y ha presentado un ambicioso plan para más que duplicar esas cifras en solo tres años. Y lo hará mediante una inversión de 5.500 millones de euros en seis mercados estratégicos.

En concreto, la compañía destinará hasta 2.600 millones para la puesta en marcha de nuevos activos de energía, agua y transmisión en México, que se afianza así como su gran mercado.

Otros 850 millones serán para inversiones en América Central, unos 650 para Brasil y otros 250 para Chile. En España la compañía tiene en cartera proyectos por 200 millones de euros y los restantes 950 millones son para sus plantes en Oriente Medio y África, donde la firma tiene importantes planes para impulsar el negocio de la desalación, en el que Cox, gracias a los conocimientos y los activos heredados de Abengoa, es líder mundial.

La compañía también quiere expandirse en Estados Unidos, pero, de momento, no tiene planes concretos. Riquelme aboga por consolidar primero la operación de México antes de afrontar las inversiones necesarias para atacar este país.

Como era de esperar, una parte significativa de la intervención de los responsables de Cox se ha dedicado a explicar los motivos que llevaron a la compañía a comprar los activos de Iberdrola en México y el potencial de la operación. El propio Riquelme ha recordado el tiempo que vivió allí y su conocimiento del mercado para justificar esta apuesta de enormes dimensiones para el grupo.

En la misma línea, el CEO de Cox, Nacho Moreno, ha insistido en que lo que compran "es la quinta mayor compañía de generación eléctrica de México", con una estrategia comercial "muy sólida" y uno de los mayores distribuidores del país azteca.

Igualmente, el CSO del grupo, Javier García, ha defendido que la integración del negocio que tiene Iberdrola hace que el 90 % de su producción esté cubierta por el 90 % de la demanda de sus clientes y viceversa, es decir, con ingresos prácticamente asegurados.

Por este motivo, Cox mantendrá al actual equipo responsables de Iberdrola en México, "el país en el que hay que estar en estos momentos", según ha recalcado el ejecutivo. Entre otras cosas, porque solo un 26 % de los consumidores mexicanos han dado el paso de la empresa de distribución pública a la privada, lo que supone un enorme mercado por delante.

Además, también ha explicado que los aranceles anunciados por Donald Trump están animando a muchas compañías chinas y de otros países afectados a buscar terrenos para instalar fábricas junto a la frontera estadounidense.