Buques asiáticos multados por pesca ilegal o abusos laborales pueden vender en la UE

Hay 1.523 establecimientos de China con autorización para vender a Europa productos de la pesca, según el registro actualizado por la Comisión Europea el pasado septiembre. La mayor parte corresponde a factorías de elaborados asentadas en ese país (más de 900), además de 556 pesqueros congeladores u otros 28 de transporte (reefer). A cada establecimiento —así lo califica Bruselas— se le asigna un código y, para el caso de las embarcaciones, se incluye el número IMO (de International Maritime Organization), su DNI, y la compañía armadora a la que pertenecen.

El código 3700/02H25 corresponde a un buque potero, el Lu Rong Yuan Yu 668, de casi 71 metros de eslora y 2.200 metros cúbicos de capacidad en bodega. El pasado agosto atracó en el puerto chino de Weihai; llevaba dos años exactos sin ir a casa, faenando sin descanso frente a las costas de Argentina, Chile y Ecuador. Repostando gasoil en alta mar —de un buque tanque construido en el desaparecido astillero vigués Factorías Vulcano, el Hai Gong You 306 (ex United Anton)— o transbordando pescado congelado a reefers de pabellón también chino (Lu Rong Yuan Yu Yun 898) o de Vanuatu (Hai Feng 678).

Un galimatías. Pero es que toda la flota asiática de larga distancia lo es también.

Volvemos al Lu Rong Yuan Yu 668, uno de los "establecimientos" autorizados para introducir sus capturas en Europa. Aunque su nombre sea un trabalenguas en Argentina lo conocen bien: en abril de 2020 protagonizó una escandalosa huida tras haber sido cazado pescando en aguas jurisdiccionales del país. Logró escapar, aunque un mes después se entregó en Puerto Madryn para hacer frente a una multa administrativa de, al cambio actual, menos de 5.900 euros (10 millones de pesos). La acción penal por "resistencia a la autoridad" fue dirigida únicamente contra el capitán; el potero ha seguido trabajando, con código para entrar con sus potas (illex argentinus, un tipo de calamar) en los supermercados de Europa.

FARO ha cruzado los nombres de todos los pesqueros chinos autorizados por Bruselas con los listados oficiales de pesqueros acusados de actividad ilegal o de delitos de trata o esclavitud a bordo. Son al menos siete, además de un arrastrero coreano (Oyang no. 77, con el código KORF-485) que también había sido detenido por la Prefectura Naval Argentina, y el reefer Sun Flower 7, del mismo pabellón, acusado de operar ilegalmente en aguas de Kiribati.

Malos tratos

El potero Fu Xin tiene el código de importación a Europa 3700/02H81. Pero este buque, de 62 metros de eslora y que utiliza una dotación de unas 40 personas a bordo, carga con acusaciones de malos tratos y violencia económica, verificadas por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), como ya divulgó FARO. En mayo de 2024 cuatro tripulantes indonesios —la mayoría de los marineros son de esta nacionalidad o filipinos— pidieron ayuda a un sacerdote de Stella Maris en el puerto de Montevideo. "Señalaban no tener agua potable en cantidad suficiente, ni medicinas a bordo, ni tener acceso a sus pasaportes", refirió el cura; "llevaban más de medio año trabajando gratis, casi sin descanso". Describieron jornadas de entre 18 y 19 horas diarias de trabajo y «malos tratos» a cargo del capitán.

Con el código de establecimiento autorizado 3700/02B74 opera el Lu Rong Yuan Yu 810, sobre el que pesa una advertencia activa de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (North Pacific Fisheries Commission, NPFC). Y es la siguiente: hay un barco con otro nombre (Lu Rong Yuan Yu 101) que tiene el mismo IMO y MMSI (número de identificación del servicio móvil marítimo), incluido en la lista IUU o de pesca ilegal. "La NPFC considera que cualquier buque que utilice ese nombre es IUU". Es exactamente la misma situación del Lu Rong Yuan Yu 811 —tiene el mismo IMO, dice la comisión del Pacífico, que el 102, considerado ilegal—, del Lu Rong Yuan Yu 813 –con el DNI del pesquero número 105—, del 815 y del 817, que se solapan con los códigos de identificación de las embarcaciones del mismo nombre pero rematadas en 109 y 106. La organización pesquera expone así sus conclusiones: "En base a esto, y a las fotos del pesquero incluido en la lista de pesca IUU […] se considera muy probable que se trate del mismo buque".

Todos ellos, no obstante, cuentan con el código en vigor de "establecimiento" para vender lo que entra en sus bodegas a cualquier país europeo. Bruselas ha defendido siempre que sus políticas de control de importaciones son efectivas.

Cadáveres por la borda

En mayo de 2020 el canal MBC News, de Corea del Sur, difundió el vídeo del cadáver de un marinero indonesio siendo arrojado por la borda de un pesquero chino, el Long Xin 629. También está documentado un caso idéntico en el Wei Yu 18, como divulgó FARO; el cuerpo de este joven, también de Indonesia, había estado meses en la bodega junto a los sacos de calamares congelados.